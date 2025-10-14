Polska dołączy do systemu rurociągów NATO (CEPS), aby zwiększyć bezpieczeństwo paliwowe, co jest kluczowe ze względu na ogromne zużycie paliwa przez wojsko.

Jeden czołg może zużywać do 2000 litrów paliwa dziennie, a lotnictwo, np. myśliwiec F-35, nawet 5,6 tys. litrów na godzinę, co pokazuje skalę potrzeb.

Inwestycja w rozbudowę rurociągów na około 300 km (od granicy z Niemcami do Bydgoszczy) szacowana jest na 20 mld zł i jest jedną z największych w bezpieczeństwo Polski.

System CEPS to sieć 12 tys. km rurociągów NATO transportująca 13 mln m³ produktów ropopochodnych rocznie, łącząca 36 obiektów militarnych i 29 lotnisk w Europie

Polska w systemie rurociągów NATO – co oznacza ta inwestycja?

Na początku października zawarto wstępne porozumienie między Zakładem Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego a polską spółką PERN. Jego celem jest włączenie krajowej infrastruktury naftowej do Central Europe Pipeline System (CEPS), czyli zintegrowanej sieci paliwowej Sojuszu - czytamy w money.pl. To strategiczny krok, który ma zapewnić stałe i bezpieczne dostawy paliw dla sił zbrojnych stacjonujących na wschodniej flance.

Projekt zakłada budowę około 300 kilometrów rurociągów, które połączą bazy PERN pod Bydgoszczą z istniejącą siecią na granicy z Niemcami. Szacowany koszt tej inwestycji to około 20 mld zł. Skalę przedsięwzięcia podkreślił wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk.

- Mówimy o jednej z największych inwestycji w bezpieczeństwo państwa polskiego w ciągu ostatnich 30 lat - powiedział. W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie i wyzwania logistyczne, Polska zdecydowała się na dołączenie do natowskiego systemu rurociągów paliwowych, co ma fundamentalne znaczenie dla obronności kraju.

Ile pali czołg i myśliwiec? Zużycie paliwa przez wojsko poraża

Aby zrozumieć, dlaczego inwestycja w rurociągi jest tak kluczowa, wystarczy spojrzeć na dane przytoczone przez portal money.pl. Apetyt na paliwo nowoczesnego sprzętu wojskowego jest olbrzymi. Jak informuje serwis, powołując się na rozmowę z Mariuszem Cielmą, redaktorem naczelnym "Nowej Techniki Wojskowej", jeden nowoczesny czołg może zużyć nawet 2000 litrów paliwa na dobę. - To oznacza, że za każdym plutonem liczącym zaledwie cztery czołgi musi poruszać się cała cysterna - wyjaśnił ekspert na łamach TVN24, co odnotowuje money.pl.

Jak czytamy w portalu "według wyliczeń Instytutu Unii Europejskiej Studiów nad Bezpieczeństwem, zaopatrzenie Polski w paliwa w przypadku konfliktu skali pierwszej wojny w Zatoce Perskiej (1991 r.) musiałoby wzrosnąć 11-krotnie".

Dane dotyczące tego, jakie jest zużycie paliwa przez wojsko, doskonale obrazują skalę wyzwania logistycznego, przed którym stoją siły zbrojne w razie konfliktu. Portal podkreśla, że batalion złożony z 58 czołgów potrzebuje już od 80 do 180 ton paliwa dziennie, a w przypadku czołgów Abrams, napędzanych turbiną lotniczą, zapotrzebowanie jest jeszcze większe.

Największym konsumentem pozostaje jednak lotnictwo, które w warunkach bojowych odpowiada za 85% zapotrzebowania. Jak informuje z kolei TVN24.pl, myśliwiec F-16 spala średnio 3,5 tys. litrów na godzinę lotu, a nowocześniejszy F-35 aż 5,6 tys. litrów. "Chodzi więc o setki tysięcy ton paliwa, które codziennie trzeba by dostarczać na wschód pod ostrzałem wroga" - informuje TVN24.pl, cytowany przez portal.

Czym jest CEPS i jak usprawni dostawy dla Wojska Polskiego?

Central Europe Pipeline System (CEPS) to największy z dziesięciu systemów rurociągowych NATO, liczący ponad 5 tys. kilometrów i łączący kluczowe bazy wojskowe, lotniska i punkty załadunku w pięciu krajach Europy Zachodniej. Dotychczas jego najbardziej wysunięte na wschód odnogi kończyły się na terenie Niemiec. Rozbudowa sieci o Polskę jest naturalną konsekwencją wzmocnienia wschodniej flanki Sojuszu.

Obecnie zaopatrzenie Wojska Polskiego i sił sojuszniczych w kraju odbywa się poprzez specjalne zamówienia. Paliwa są gromadzone w Regionalnych Bazach Materiałowych, a następnie transportowane do jednostek koleją i cysternami samochodowymi. Jest to metoda nie tylko mniej efektywna, ale również bardziej narażona na ataki w przypadku konfliktu. Podłączenie do CEPS umożliwi nieprzerwany, wydajny i znacznie bezpieczniejszy transport setek tysięcy ton paliw, co drastycznie zwiększy potencjał operacyjny i obronny Polski.

