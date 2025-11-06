W 2026 roku rusza kwalifikacja wojskowa dla 235 tys. Polaków, w tym dla 19-letnich mężczyzn i osób z nieuregulowanym stosunkiem do służby.

Wezwania otrzymają także kobiety i mężczyźni z kwalifikacjami kluczowymi dla armii, jak medycy, informatycy, kierowcy czy kucharze.

Sprawdź, czy Twój zawód znajduje się na liście strategicznych profesji poszukiwanych przez wojsko i dowiedz się, co oznacza Twoja kategoria zdolności.

Kto dostanie wezwanie do wojska w 2026 roku?

W przyszłym roku rusza lawina wezwań. Przed wojskowymi komisjami lekarskimi stanie ćwierć miliona Polaków. Cel? Wprowadzenie danych do ewidencji i ocena zdolności do służby. To może być jednak dopiero początek. Jak podaje "Forbes", machina rekrutacyjna nie zatrzyma się na osiemnastolatkach. W przyszłym roku aż 235 tys. osób w Polsce zostanie poddanych kwalifikacji wojskowej, a wezwania otrzymają nie tylko młodzi mężczyźni, ale i kobiety z kluczowymi umiejętnościami. Jeśli posiadasz wykształcenie lub fach w ręku przydatny dla armii, możesz spodziewać się listu.

Kucharz, informatyk, kierowca. Wojsko poluje na fachowców

Nowoczesna armia to nie tylko żołnierze z karabinami. To gigantyczna machina logistyczna, która bez specjalistów po prostu stanie w miejscu. W razie mobilizacji to właśnie oni będą na wagę złota. Ekspert rynku pracy Mateusz Żydek z Randstad Polska nie ma wątpliwości – wojsko poluje na fachowców.

To jednak nie wszystko. Jak zdradziła "Forbesowi" Marta Kopeć z Kancelarii Kopeć Zaborowski, lista potrzeb jest znacznie dłuższa i bardziej zaskakująca. "- Na tej liście mogą znaleźć się również mniej przewidywalne zawody, np. kucharze, operatorzy maszyn czy nawet tłumacze. Wynika to z potrzeb armii, które nie ograniczają się jedynie do działań bojowych, ale obejmują też całą logistykę i wsparcie" – cytuje ekspertkę magazyn.

Strategiczne zawody dla wojska. Jesteś na liście? [SPRAWDŹ]

Firma Randstad Polska przygotowała konkretne zestawienie. To czarno na białym pokazuje, kogo armia może wezwać w pierwszej kolejności. Na liście strategicznych zawodów dla wojska znaleźli się m.in. lekarze, pielęgniarki, informatycy, kierowcy pojazdów ciężarowych, a nawet kucharze i tłumacze.

Przydział podzielono na pierwsza grupę - medycyna i diagnostyka, drugą na technologię i bezpieczeństwo, a trzecią na logistykę i wsparcie. Sprawdź pełną listę zawodów w naszej galerii!

Kwalifikacja wojskowa 2026 - te osoby wezwanie dostaną na pewno

Ministerstwo Obrony wyznaczyło datę rozpoczęcia kwalifikacji na 16 stycznia 2026 roku, natomiast cały proces ma potrwać od 2 lutego do 30 kwietnia 2026 roku. Wezwanie z pewnością dostaną:

mężczyźni urodzeni w 2007 roku, kończący w 2026 r. 19 lat;

mężczyźni z roczników 2002–2006, którzy nie mają jeszcze określonej kategorii zdolności do służby;

osoby w latach 2024–2025 uznane za czasowo niezdolne do służby, jeśli ich okres niezdolności kończy się przed kwietniem 2026 lub wnioskują o zmianę kategorii;

kobiety urodzone w latach 1999–2007, które posiadają kwalifikacje przydatne w armii lub kończą w roku akademickim 2025/2026 studia na kierunkach wskazanych w ustawie o obronie Ojczyzny;

ochotnicy – każda pełnoletnia osoba, która dobrowolnie zgłosi się do kwalifikacji;

osoby z nieuregulowanym stosunkiem do służby wojskowej – do 60. roku życia, jeśli nie mają nadanej kategorii zdolności.

Co ważne, po przejściu kwalifikacji wojskowej każdemu jej uczestnikowi zostanie przypisana jedna z poniższych kategorii:

A - pełna zdolność do czynnej służby wojskowej,

B - czasowa niezdolność do służby (np. ze względu na stan zdrowia, z możliwością ponownego badania),

D - niezdolność do służby w czasie pokoju,

E - trwała i całkowita niezdolność do służby wojskowej w każdych warunkach.

O ile dotychczas otrzymanie kategorii D pozwalało uczestnikom kwalifikacji na stałe zapomnieć o ewentualnej służbie wojskowej, sytuacja za naszymi granicami powinna zmienić podejście do tej kwestii. Posiadanie kategorii D nie chroni niestety przed powołaniem w przypadku konfliktu zbrojnego. Osoby z kategorią D, posiadające przydatne kwalifikacje, mogą zostać wezwane do czynnej służby wojskowej w razie potrzeb uzupełnieniowych.

Chłopaków brać do WOJSKA! Kobiety też, bo równouprawnienie! Polacy GOTOWI na obowiązkowy pobór do ARMII? – Komentery

QUIZ PRL. Od Lenino do „fali”: Sprawdź, czy przetrwałbyś w wojsku PRL. Tylko dla orłów! Pytanie 1 z 15 Kiedy w PRL oficjalnie obchodzono Dzień Wojska Polskiego, upamiętniający bitwę pod Lenino? 15 sierpnia 12 października 9 maja 3 maja Następne pytanie