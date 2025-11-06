MON szykuje powołania do wojska na 2026 rok. W planach nawet 39 tysięcy osób

Ministerstwo Obrony Narodowej planuje powołania do wojska w 2026 roku.

Planowane jest powołanie do 13,5 tys. osób do zawodowej służby wojskowej, 8,7 tys. do aktywnej rezerwy i 39 tys. do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej.

Artykuł wyjaśnia zasady odbywania służby wojskowej, w tym rodzaje rezerw i obowiązki rezerwistów.

Plany powołań do wojska przez MON na rok 2026

Zgodnie z projektem rozporządzenia, w 2026 roku MON planuje powołać:

Do 13,5 tys. osób do zawodowej służby wojskowej .

. Do 200 tys. osób na ćwiczenia wojskowe .

. Do 8,7 tys. osób do aktywnej rezerwy .

. Do 39 tys. osób do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej (w tym 4 tys. na potrzeby kształcenia).

(w tym 4 tys. na potrzeby kształcenia). Do 40 tys. osób do terytorialnej służby wojskowej.

Ważne jest, aby podkreślić, że "przedstawione w projekcie wielkości stanowią górny, nieprzekraczalny próg możliwych powołań". Oznacza to, że ostateczna liczba powołanych może być niższa, ale na pewno nie wyższa niż wskazane limity.

Kto będzie kwalifikował się do konkretnych przydziałów w wojsku?

Obecnie zasady odbywania służby wojskowej reguluje ustawa o obronie ojczyzny. Zgodnie z nią, służba wojskowa dzieli się na dwie główne kategorie:

Czynną służbę wojskową Służbę w rezerwie

Czynna służba wojskowa obejmuje:

Zasadniczą służbę wojskową.

Terytorialną służbę wojskową.

Służbę w aktywnej rezerwie (w dniach tej służby).

Odbywanie ćwiczeń wojskowych w ramach pasywnej rezerwy.

Zawodową służbę wojskową.

Służbę w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

Zasadnicza służba wojskowa dzieli się na:

Dobrowolną zasadniczą służbę wojskową.

Obowiązkową zasadniczą służbę wojskową.

Służba w rezerwie ma na celu zapewnienie uzupełnieniowych potrzeb Sił Zbrojnych i dzieli się na:

Aktywną rezerwę.

Pasywną rezerwę.

Czym się różni rezerwa aktywna od rezerwy pasywnej?

Rezerwę pasywną stanowią wszystkie osoby, które mają uregulowany stosunek do służby wojskowej (czyli innymi słowy - mają książeczkę wojskową), nie pełnią innego rodzaju służby wojskowej, nie podlegają militaryzacji i mieszczą się w określonym przedziale wiekowym (do 55. roku życia, a w przypadku oficerów i podoficerów – do 63. roku życia). Rezerwiści pasywni mogą być powoływani na różnego rodzaju ćwiczenia wojskowe:

Jednodniowe.

Krótkotrwałe (do 30 dni bez przerwy).

Długotrwałe (do 90 dni bez przerwy).

Rotacyjne (łącznie do 30 dni, odbywane z przerwami w ciągu roku).

Ćwiczenia te mogą obejmować m.in. zwalczanie skutków katastrof żywiołowych czy akcje poszukiwawcze.

Rezerwę aktywną tworzą osoby, które zgłosiły chęć pełnienia służby w tej formie, złożyły przysięgę wojskową, nie pełnią innego rodzaju służby wojskowej i również mieszczą się w określonym przedziale wiekowym (do 55. lub 63. roku życia). Powołani do aktywnej rezerwy są powoływani na czas nieokreślony. Zobowiązani są do pełnienia służby raz na kwartał przez co najmniej 2 dni w czasie wolnym od pracy oraz jednorazowo przez co najmniej 14 dni raz na 3 lata.

Zgodnie z rozporządzeniem MON na 2026 rok, nie ma w planach powoływania pasywnej rezerwy.

