Obowiązkowa służba wojskowa obniża zarobki i wykształcenie mężczyzn. Są badania!

Jaki wpływ ma obowiązkowa służba wojskowa na zarobki i wykształcenie mężczyzn? Badanie z Holandii

Portal obserwatorgospodarczy.pl odwołując się do badań Franka Hubbersa i Dinada Webbinka o długoterminowych skutkach służby wojskowy wskazał negatywne dla mężczyzn skutki obowiązku służby wojskowej. Badacze wzięli przykład Holandii, w której obowiązkowa służba wojskowa obowiązywała od 1810 roku do 1997 roku. W założeniu 18-latkowie przechodzili badania, a dwa lata później trafili na trwającą 14 miesięcy służbę w wojsko. Wykluczano ze służby osoby z poważnymi schorzeniami, oraz ocenione jako niestabilne psychicznie. Jak jednak wskazali badacze, jedynie 40 proc. urodzonych w danym roczniku trafiało do służby, m.in. ze względu na udawanie schorzeń psychicznych, aby uniknąć służby.

Obserwator Gospodarczy wskazuje, że w tym momencie pojawia się problem, bo porównując obie grupy trudno zbadać skutki służby wojskowej na mężczyzn. Niektórzy mogli symulować chorobę np. dlatego, że oczekiwali w przyszłości wysokich zarobków, co tłumaczyłoby dlaczego poborowi (którzy takich perspektyw mogli nie mieć) zarabiali mniej. Przyczyną różnic w zarobkach nie byłaby więc obowiązkowa służba wojskowa.

Hubers i Webbink zauważyli jednak wyrwę, którą było obniżenie wieku poborowego z 20 do 19 lat w 1979 roku (co miało odciążyć finanse publiczne). W efekcie mężczyźni urodzeni w 1959 roku zostali zwolnieni ze służby wojskowej, co dostarczyło grupy porównawczej do analizy.

Wpływ obowiązkowej służby wojskowej na zarobki meżczyzn

Z wyników badania ustalono, że Holendrzy zwolnieni ze służby, mieli 1,5 punktu procentowego wyższe szanse na uzyskanie dyplomu uczelni niż koledzy, którzy trafili do wojska. Ponadto również osoby z rocznika 1959 miały przeciętnie wyższe zarobki. 18 lat po zakończeniu służby wojskowej, mężczyźni zarabiali średnio o 3-4 proc. mniej niż koledzy z rocznika, który służbę ominął. Obserwator Gospodarczy wskazuje, że nie jest to jedyne badanie, które stwierdziło negatywny wpływ obowiązkowej służby wojskowej na sytuacje materialną meżczyzn.

Podobne badania wykonano we Włoszech i Wielkiej Brytanii, które wykazały, że obowiązkowa służba wojskowa negatywnie wpływa na wykształcenie mężczyzn. Z kolei badanie Joshuy Angrista w USA wykazało również, że służba wojskowa obniżyła zarobki mężczyzn. Ponadto Katarina Keller Panu Poutvaara Andreas Wagener udowodnili, że skuteczny i egzekwowany na wielką skalę pobór do wojska w krajach OECD w latach 1970-1990 obniżał wzrost gospodarczy.

Jednak nie wszystkie badanie wskazują na negatywny wpływ. Bauer w Niemczech nie zaobserwował negatywnego wpływu obowiązkowej służby wojskowej na płace. Również badanie przeprowadzone przez Davida Carda i Thomasa Lemieuxa wykazało, że powszechny pobór młodych Amerykanów do wojny w Wietnamie poprawił edukację młodych Amerykanów. Z tym, że mogło to wynikać z tego, że podjęcie studiów w USA pozwalało na uniknięcie służby wojskowej. Jak to więc bywa w takich przypadkach - wiele zależy od sytuacji w danym kraju i warunków poboru.

