Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje sprzęt. Co tanio kupisz od wojska? [ZDJĘCIA]

Co najmniej 30 lat pracy do emerytury i wyższe podatki. Szokujące plany rządu

Agencja Mienia Wojskowego. Czym się zajmuje?

Agencja Mienia Wojskowego jest agencją wykonawczą nadzorowaną przez ministra obrony narodowej. Status prawny oraz zakres jej kompetencji określa ustawa z dnia 10 lipca 2015 roku o Agencji Mienia Wojskowego.

AMW zajmuje się zakwaterowaniem żołnierzy, zagospodarowaniem zbędnych dla wojska i innych służb mundurowych nieruchomości (sprzedaż, dzierżawa, najem, lokale usługowe) oraz mienia ruchomego (sprzęt wojskowy, pojazdy, wyposażenie i uzbrojenie).

Sklep internetowy AMW. Co oferuje?

Agencja Mienia Wojskowego posiada również swój własny sklep internetowy. W skład oferty wchodzą między innymi sprzęty i akcesoria wojskowe - jak również przygotowane z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia "zestawy świąteczne".

"Co warto o nas wiedzieć? Na pewno to, że duża część rzeczy, które znajdują się w naszej ofercie nigdy nie była używana, a swój pobyt w koszarach ograniczyła tylko do wojskowych magazynów. Część z nich miała wprawdzie okazję sprawdzić się podczas swojej służby w armii, ale wciąż jest w bardzo dobrym stanie i z powodzeniem posłuży jeszcze niejeden raz. Nasza oferta nie stawia na baczność, ale warto mieć się na baczności, bo wiele towarów trafia do nas z armii w ograniczonej liczbie" - czytamy na stronie sklep.amw.com.pl.

Jak dowiadujemy się ze strony internetowej, w sklepie dostępne są oryginalne produkty wojskowe, produkty przekazane z magazynu wojskowego oraz sprawdzone przez żołnierzy.

Sonda Czy odwiedzisz internetowy sklep Agencji Mienia Wojskowego? Tak Nie Nie wiem