Jak uniknąć udziału w ćwiczeniach wojskowych? Jest kilka możliwości

Obowiązkowe szkolenie wojskowe. Czy można tego uniknąć?

Jak informuje adwokat Dawid Suszyński w rozmowie z portalem money.pl każdą decyzję o poborze można zaskarżyć w przeciągu 14 dni od otrzymania wezwania.

"Jako przyczynę można wskazać stan zdrowia lub np. fakt przebywania za granicą. Co do zasady obowiązek ten powinien zostać odroczony do momentu ustania przyczyny uniemożliwiającej odbycie ćwiczeń wojskowych, o ile przyczyna jest przemijająca" - wyjaśnił adwokat. Podkreślił, że należy się liczyć z faktem, że w przypadku niestawienia się bez podania przyczyny, można zostać doprowadzonym na ćwiczenia.

W przypadku pełnienia zasadniczej służby wojskowej taki obowiązek może zostać odroczony, m.in. w przypadku konieczności sprawowania opieki nad członkiem rodziny, dodatkowo w trakcie nauki w szkole ponadpodstawowej, szkole wyższej lub w seminariach duchownych.

"A także w wypadku wystąpienia ważnych spraw osobistych lub rodzinnych albo z powodu konieczności załatwienia spraw związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa, gospodarstwa rolnego lub innej działalności gospodarczej - do czasu ich ustania" - tłumaczy na łamach money.pl adwokat Dawid Suszyński.

Trudna sytuacja życiowa czy sprawy zawodowe powodem zwolnienia z obowiązkowych szkoleń wojskowych

Jak zaznacza kolejny adwokat Marek Jarosiewicz, adwokat z Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych Wódkiewicz Sosnowski powodem odwołania się od decyzji o poborze mogą być także trudne sytuacje życiowe.

"Na przykład ktoś się poważnie rozchorował albo ma chorą osobę pod opieką, żonę, dziecko lub rodzica. Może być to także sytuacja, gdy komuś urodziło się małe dziecko" - tłumaczy Marek Jarosiewicz w rozmowie z money.pl.

Jako kolejną przyczynę wymienia rodzaj wykonywanego zawodu czy samo miejsce pracy. "Wyobrażam sobie, że można udowodnić, iż z racji wykonywanego zawodu lub rodzaju pracy odbywanie wojskowych ćwiczeń w danym momencie może spowodować daleko idące konsekwencje, w tym straty finansowe. Taką sytuację mogę sobie wyobrazić w przypadku prawnika lub lekarza, który ma np. problem, aby odwołać serię ważnych zabiegów" - przytacza money.pl.

Brak możliwości zwolnienia i przywileje dla żołnierzy niezawodowych

Istotne jest również to, że pracodawca nie może zwolnić pracownika odbywającego obowiązkowe szkolenie wojskowe. "Szkolenia wojskowe są obowiązkowe, pracodawca ma obowiązek zwolnić od świadczenia pracy pracownika, w tym czasie jest on także chroniony przed rozwiązaniem stosunku pracy. Oznacza to, że tak długo, jak trwają ćwiczenia, nie można zwolnić pracownika (...). Jeżeli jednak pracodawca postanowi w tym czasie rozwiązać umowę z pracownikiem odbywającym szkolenie, to i tak rozwiązanie tego stosunku pracy będzie nieskuteczne, chyba że nastąpi na żądanie pracownika" - wyjaśnił portalowi money.pl adwokat Dawid Suszyński.

Jak przytacza portal money.pl ustawa o obronie ojczyzny wprowadza inne przywileje dla żołnierzy niebędących żołnierzami zawodowymi. Wśród nich jest m.in. zakaz eksmisji członków rodziny żołnierza odbywającego obowiązkową zasadniczą służbę wojskową. W okresie odbywania przez żołnierza obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej chroniona jest także jego żona, z którą pracodawca nie może w tym czasie rozwiązać stosunku pracy.

