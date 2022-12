Powołanie na ćwiczenia wojskowe. Ile dostaną rezerwiści za udział w ćwiczeniach wojskowych?

Wojsko powołuje na ćwiczenia rezerwistów

Ustawa o obronie ojczyzny dzieli rezerwę na pasywną i aktywną. CWCR poinformowało na konferencji prasowej, że specjaliści będą powoływani na weekendowe szkolenia, więc raczej nie zostaną oderwani od pracy. Ponadto wytypowanie nie oznacza powołania na ćwiczenia, o tym zapadnie decyzja po sprawdzeniu, czy dana osoba spełnia warunki powołania.

To jak będą wyglądały ćwiczenia, zależy od decyzji dowódcy, podobnie jak przydział. Wiadomo jednak, że wojsko ma się skupić na ćwiczeniu zwalczania klęsk żywiołowych, likwidacji ich skutków, akcjach poszukiwawczych i ratowaniu życia ludzkiego. Ćwiczenia mogą być jednodniowe, krótkotrwałe (do 30 dni), długotrwałe (do 90 dni) i rotacyjne (do 30 dni z przerwami określonymi w datach).

Ile płaci wojsko za ćwiczenia rezerwistom?

W przypadku dłuższych ćwiczeń, pracodawcy będą musieli udzielić rezerwistom bezpłatny urlop. Za każdy dzień rezerwiści będą otrzymywać uposażenie, wynoszące 129,96 zł brutto dziennie dla szeregowego. Czyli za 30 dni szkolenia, rezerwista otrzyma 3898,80 zł brutto. Na wyższe stawki mogą liczyć osoby, które są w aktywnej rezerwie i posiadają stopnie wojskowe, np.:

kaprala (151,12 zł za dzień - 4533,60 zł brutto za 30 dni),

sierżanta (157,32 zł za dzień - 4719,6 zł brutto za 30 dni),

podporucznika (191,52 zł za dzień - 5745,60 zł brutto za 30 dni).

Ponadto jeśli stawka dzienna jest niższa od dziennego wynagrodzenia za pracę, rezerwista może złożyć wniosek o rekompensatę utraconego wynagrodzenia, wynoszącą 1/21 wynagrodzenia pomnożonego o ilość dni ćwiczeń. Jeśli powołany jest przedsiębiorca, może ubiegać się o rekompensatę od samorządu.

