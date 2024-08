i Autor: Shutterstock (2) Traktor

Rolnictwo

Zwrot akcyzy na paliwo. Już 2 września upływa ważny termin

Tylko do 2 września 2024 roku, producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego, który zawarty jest w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolniczej - informuje resort rolnictwa. Jednocześnie przypomina, że wnioski składać można w urzędach gmin/ miast. "Do wniosku dołączyć należy fakturę VAT lub kopię tych faktur, aby potwierdzić zakup oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2024 do 31 lipca 2024."-czytamy. Ile rolnik odzyska pieniędzy?