i Autor: mraj

Decyzja rządu

Rolnicy dostaną wyrównanie do 300 zł za tonę zboża! Kiedy wypłaty?

- Rolnicy, którzy sprzedali zboże po zaniżonych cenach nie stracą, uzyskają odpowiednie wyrównanie - powiedział podczas konferencji prasowej szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Jan Grabiec. Ci, którzy sprzedali pszenicę żyto, mieszanki zbożowe, jęczmień między 1 stycznia, a 10 marca otrzymają pomoc. Są to dopłaty - 200 złotych do tony i do pozostałych zbóż w tym okresie, a od 11 marca do końca maja to 300 złotych do tony - poinformował polityk.