Koniec "wiecznego" wzrostu płac? Doszło do historycznego spadku

Rekordowy spadek płac w Szwecji

Jak podaje szwedzki Instytut Mediacji w latach 2020-2022 realny poziom płac w Szwecji spadł o 8,5 proc. co jest największym spadkiem wśród krajów skandynawskich. Do spadku doszło mimo waloryzacji pensji, która wynika z prognoz związków zawodowych w poszczególnych branżach. Co więcej, w w Szwecji nie mam ustanowionej pensji minimalnej, ani stawki godzinowej.

Choć średnia płaca w Szwecji wysokości 38,3 tys. koron (w przeliczeniu 14,5 tys. zł) brutto wydaje się wysoka, jak na polskie warunki, to należy pamiętać o rozwarstwieniu pensji i wysokich podatkach dochodowych (oraz o najwyższych w Europie kosztach utrzymania, które są w Szwecji). Jak wynika z raportu Centralnego Urzędu Statystycznego w Szwecji najwięcej zarabiają menedżerowie banków, instytucji finansowych oraz firm ubezpieczeniowych - średnio 150,1 tys. koron brutto (57,2 tys. zł). Z drugiej strony są pracownicy kawiarni i sklepów zarabiający od 23,4 tys. zł do 25 tys. zł koron brutto (czyli ok. 8,9-9,5 tys. zł).

Szwecja ma najwyższe koszty utrzymania w UE. Tymczasem płace spadają

Do tego dochodzi wysoki podatek dochodowy, który w Szwecji zależy od miejsca zamieszkania. Podatek składa się z daniny na rzecz władz gminy (z której finansowane jest szkolnictwo i opieka socjalna), oraz regionu (transport publiczny i służba zdrowia). Przykładowo - mieszkaniec Sztokholmu zapłaci w 2023 roku podatek wysokości 29,82 proc. Do tego opłata na telewizję publiczną, podatek pogrzebowy i dobrowolna składka na wspólnotę religijną. Ponadto każda korona zarobiona powyżej 51 tys. koron jest dodatkowo opodatkowana.

W efekcie przy średniej pensji 38,3 tys. koron, mieszkaniec Sztokholmu zarabia na rękę 29,8 tys. koron (ok. 11,3 tys. zł), ale sprzątaczka pracująca w tym samym mieście i zarabiająca 25,6 tys. koron, dostanie na rękę nieco ponad 20 tys. koron (ok. 7,6 tys. zł). Tymczasem pensja brutto menadżera banku wysokości 150,1 tys. koron po odliczeniu podatku wynosi ok. 85,5 tys. koron (ok. 32 tys. zł).

W Szwecji jednocześnie są najwyższe koszty utrzymania w Unii Europejskiej, a w 2022 roku inflacja wyniosła 10,2 proc.

Pieniądze to nie wszystko - Leszek Balcerowicz Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.