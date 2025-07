Koniec wojny o walizki? UE chce zwiększyć darmowy bagaż podręczny!

Unia Europejska planuje rewolucję w lataniu! Projekt rozporządzenia zakłada ujednolicenie wymiarów bezpłatnego bagażu podręcznego we wszystkich liniach lotniczych. Co więcej, ma on być większy niż ten, który oferują obecnie przewoźnicy - pisze serwis bizblog.spidersweb.pl. Co to oznacza dla pasażerów?

i Autor: Shutterstock,