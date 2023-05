Koniec z comiesięcznymi wypłatami? Przedsiębiorstwa chcą wprowadzić nowe zasady

Jak wynika z ubiegłotygodniowych danych GUS przeciętne wynagrodzenie w I kw. tego roku wzrosło o 14,3 proc. rdr i wyniosło 7.124,26 zł. Teoretycznie więc wynagrodzenia pracowników w Polsce wciąż rosną, co nie pozostaje bez wpływu na poziom inflacji. Według szybkiego szacunku GUS inflacja w kwietniu 2023 r. wyniosła 14,7 proc. liczona rok do roku, wobec 16,1 proc. w marcu br. Jak mówi w rozmowie z portalem businessinsider.pl Kamil Leszczyński, założyciel i prezes firmy Eternis, która rekrutuje pracowników do Bolta, Ubera, Free Now czy Glovo, pracownicy coraz częściej woleliby dostawać pensję wcześniej niż pod koniec miesiąca.

- Wydaje mi się, że w pewnym momencie dzienne wypłaty się upowszechnią, a nawet odejdziemy w pewnym momencie od klasycznych umów o pracę, od stałego zobowiązania. Zarobki będą coraz bardziej skorelowane z pracą, z zapotrzebowaniem, ale i z sytuacją gospodarczą - tłumaczy Leszczyński i dodaje, że takie rozliczenia mogą być "zdrową" alternatywą dla chwilówek. Ale sprawiają też, że pracownicy są wydajniejsi. - To odpowiedź na feedback, który otrzymywaliśmy od kurierów oraz kierowców. Oczekiwali takiego rozwiązania, więc postanowiliśmy je zaprojektować i wdrożyć. I widzimy, że zainteresowanie tym rozwiązaniem jest coraz większe, właściwie z dnia na dzień. Również coraz więcej platform decyduje się na wprowadzenie tego produktu razem z nami - mówi Leszczyński.

