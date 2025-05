i Autor: aleksandarlittlewolf, https://pl./, Freepik, Freepic.com

Zamienniki leków

Koniec z tańszymi lekami? Zmiany w prawie mogą uderzyć w pacjentów

Czy pacjenci i NFZ stracą dostęp do tańszych zamienników leków? Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego planuje zmiany w przepisach dotyczących własności intelektualnej, co może zablokować wejście na rynek generycznych odpowiedników. Czy to oznacza koniec oszczędności dla pacjentów i publicznego płatnika?