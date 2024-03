Koniec z zakazem handlu!? Wracają niedziele handlowe. Oto plan rządzących

Nowe 500 plus dla dorosłych! Pieniądze dostanie więcej osób

Czy wrócą niedziele handlowe? Rząd ma plan

Wiele wskazuje na to, że w 2024 roku niedziel handlowych będzie więcej niż zaplanowane siedem. O możliwości powrotu niedziel handlowych w rozmowie z Radiem ZET mówił przewodniczący sejmowej komisji gospodarki i rozwoju Ryszard Petru. Zapowiedział wprowadzenie dwóch niedziel handlowych, a prace nad zmianami mają ruszyć w kolejnym tygodniu (18-24 marca br.). Partia Polska 2050 będzie zbierać podpisy pod ustawą – pisze „Fakt”. Według Ryszarda Petru wprowadzenie dwóch niedziel handlowych w miesiącu jest kompromisem, który spowoduje większe dochody, zwiększy komfort klientów oraz pozytywnie wpłynie na wzrost gospodarczy.

Przywrócenie niedziel handlowych – różnice w koalicji rządowej

Petru ma nadzieję, że przywrócenie niedziel handlowych poprą partie wchodzące w skład koalicji rządowej. Podkreślił, że najliczniejsze ugrupowanie, jakim jest Koalicja Obywatelska, chciałaby nawet, aby wszystkie niedziele były handlowe.

Jednak przeciwna takim planom jest Lewica, w tym szefowa Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Petru podkreślił, że minister "musi brać pod uwagę to, że gospodarka się zmieniła i nie tylko w formie fizycznej można zrobić zakupy i ktoś pracuje w niedzielę. W niedziele pracują również te osoby, które muszą zatowarować sklepy na poniedziałek". Zaznaczył, że "nikt nie musi chodzić do sklepu w niedzielę, jak ma zwyczaj niechodzenia, to niech nie chodzi".

