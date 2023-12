Konieczne ułożenie się z Ukrainą w kwestiach rolnych

W kwestiach rolnych musi zadziałać dyplomacja

"Jeżeli się tego nie rozstrzygnie na szczeblu dyplomatycznym i zasad, to sytuacja będzie trudna. Do tej pory wiele spraw załatwianych przez polski rząd rekompensowało straty rolnikom, ale nie rozwiązały strategicznie żadnych problemów i nadal jesteśmy w tym samym miejscu. Sytuacja jest tak samo zła jak w ubiegłym roku " - argumentował przedstawiciel samorządu rolniczego.

Potrzebne wsparcie UE dla rolników

Żeby rolnicy mogli przetrwać ten trudny okres, trzeba im pomóc. I powinna to być nie tylko pomoc krajowa, ale także unijne wsparcie. Trwa wojna, nastąpiło rozregulowanie rynków i zrobiono to specjalnie, by społeczeństwa skłócić, by stworzyć atmosferę napięcia i temu trzeba się przeciwstawić - tłumaczył Szmulewicz.

Zdaniem prezesa Izb, rolnictwu potrzebne są nie tyle doraźne rozwiązania, co perspektywa na wiele lat. Wieś się starzeje, jest coraz mniej chętnych młodych ludzi do prowadzenia gospodarstwa, a to będzie prowadzić do komasacji ziemi i powstania ogromnych ferm przemysłowych z kapitałem międzynarodowym - dowodził.

Postulat rolnictwa zdecentralizowanego, które jest bardziej odporne na kryzysy

"Uważam, że trzeba walczyć o zachowanie rodzinnych gospodarstw tj. rozproszenie produkcji rolnej, a nie ograniczać się do wielkich. Jest to tak samo ważne jak bezpieczeństwo obronności, bo widać, że przy zakłóceniach wojennych, gdy będą tylko wielkie farmy, to może nam żywności zabraknąć" - podkreślił Szmulewicz.

Dodał, że gdyby nie rozproszone gospodarstwa, to w latach 90 tych XX wieku nie byłoby co jeść, żywności w miastach brakowało. Podobnie było podczas pandemii, gdy zakłócone zostały kanały dystrybucji.

Prezes Izb Rolniczych uważa, że w Unii Europejskiej ponadto trzeba "mocno zweryfikować" sprawy ochrony środowiska. O klimat i środowisko trzeba dbać, ale nie ma uzasadnienia konieczności zmniejszenia produkcji żywności poprzez ugorowanie ziemi.

Według propozycji Komisji Europejskiej rolnicy będą musieli ugorować co najmniej 4 proc. swoich gruntów ornych, aby zapewnić odpoczynek glebie i zwiększyć jej żyzność. Jest to jeden ze środków dobrej praktyki rolniczej i środowiskowej (GAEC 8), który został wprowadzony w ramach nowej WPR na lata 2023-2027.

Pieniądze to nie wszystko - Marek Zuber Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.