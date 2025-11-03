Bon ciepłowniczy to nowe wsparcie finansowe do 1750 zł (za drugie półrocze 2025) dla gospodarstw domowych o niskich dochodach, korzystających z ciepła systemowego i płacących za nie co najmniej 170 zł/GJ.

Wysokość bonu zależy od ceny ciepła i może wynieść nawet 5250 zł łącznie (za drugie półrocze 2025 i cały 2026 rok) dla osób płacących powyżej 230 zł/GJ.

Warunki otrzymania bonu to korzystanie z ciepła systemowego, spełnienie kryteriów dochodowych (np. 3272,69 zł netto dla singla) oraz cena ciepła powyżej 170 zł/GJ.

Wnioski można składać online (ePUAP, mObywatel) lub osobiście w urzędzie w wyznaczonych terminach (pierwszy okres: 3 listopada - 15 grudnia 2025 r.), pamiętając o zaświadczeniu o cenie ciepła i dokumentach dochodowych

Czym jest bon ciepłowniczy i dlaczego jest potrzebny?

Wzrost cen energii sprawia, że rachunki za ogrzewanie stają się coraz większym obciążeniem dla domowych budżetów. W odpowiedzi na te wyzwania rząd wprowadza nowy program osłonowy. Bon ciepłowniczy to rządowe wsparcie dla gospodarstw domowych o niskich dochodach, które ponoszą wysokie koszty ogrzewania z sieci ciepłowniczej. Inicjatywa ma na celu złagodzenie skutków podwyżek cen ciepła systemowego, które w wielu miejscach w Polsce przekroczyły próg 200 zł za gigadżul (GJ). Rząd szacuje, że z programu, którego koszt wyniesie około 900 milionów złotych, skorzysta blisko 400 tysięcy osób.

Dla kogo bon ciepłowniczy? Sprawdź kryteria dochodowe i warunki

Nie każdy będzie mógł skorzystać z nowego świadczenia. Aby otrzymać pieniądze, trzeba spełnić łącznie kilka warunków. Warunkiem otrzymania pieniędzy jest korzystanie z ciepła systemowego, którego cena przekracza 170 zł za gigadżul (GJ), oraz spełnienie kryterium dochodowego.

Limity dochodowe (netto, czyli "na rękę") ustalono na poziomie:

3272,69 zł miesięcznie dla gospodarstwa jednoosobowego,

2454,52 zł miesięcznie na osobę dla gospodarstwa wieloosobowego.

Co ważne, program przewiduje mechanizm "złotówka za złotówkę". Oznacza to, że przekroczenie progu dochodowego nie dyskwalifikuje automatycznie. W takim przypadku kwota bonu zostanie pomniejszona o kwotę nadwyżki. Jeśli jednak wyliczona kwota wsparcia spadnie poniżej 20 zł, bon nie zostanie wypłacony.

Ile pieniędzy można dostać i od czego zależy kwota?

Wysokość wsparcia jest uzależniona od ceny ciepła w danej lokalizacji. Im jest ona wyższa, tym większą dopłatę można otrzymać. Pieniądze będą wypłacane w dwóch transzach – za drugą połowę 2025 roku oraz za cały 2026 rok. Kwoty wsparcia wynoszą:

Za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2025 r.: 500 zł (cena 170-200 zł/GJ), 1000 zł (cena 200-230 zł/GJ) lub 1750 zł (cena powyżej 230 zł/GJ).

Za cały 2026 rok: 1000 zł (cena 170-200 zł/GJ), 2000 zł (cena 200-230 zł/GJ) lub 3500 zł (cena powyżej 230 zł/GJ).

W zależności od ceny ciepła, łączna kwota wsparcia w ramach programu może wynieść nawet 5250 zł w ciągu 18 miesięcy. To realna pomoc, która pozwoli wielu rodzinom przetrwać okres grzewczy bez obaw o gigantyczne rachunki.

Jak i do kiedy złożyć wniosek o bon ciepłowniczy?

Kluczowe jest dotrzymanie terminów. Pierwszy nabór wniosków o bon ciepłowniczy rozpoczyna się już 3 listopada i potrwa tylko do 15 grudnia 2025 roku. Wniosek złożony po tym terminie pozostanie bez rozpatrzenia. Wypłata środków za ten okres nastąpi w pierwszym kwartale 2026 roku. Drugi nabór, dotyczący wsparcia za rok 2026, zaplanowano na okres od 1 lipca do 31 sierpnia 2026 r.

Wniosek można złożyć na trzy sposoby:

osobiście w urzędzie gminy lub miasta,

elektronicznie przez platformę ePUAP,

za pośrednictwem aplikacji mObywatel.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie od zarządcy budynku (np. spółdzielni lub wspólnoty) potwierdzające źródło ogrzewania i cenę ciepła, a także dokumenty potwierdzające dochody za 2024 rok.

