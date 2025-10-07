W obliczu rosnących kosztów energii i ogrzewania, rząd planuje wprowadzenie nowego bonu energetycznego, który ma stanowić realne wsparcie dla seniorów. To odpowiedź na trudną sytuację finansową wielu osób starszych, które zmagają się z wysokimi rachunkami i koniecznością dokonywania trudnych wyborów. Czy 1200 zł rocznie to kwota, która odmieni sytuację najuboższych emerytów i rencistów? Sprawdźmy!

„To forma wsparcia dla najuboższych seniorów w Polsce. Dopłata, nazywana bonem energetycznym, ma pomóc osobom, które najdotkliwiej odczuwają rosnące koszty życia. Dzięki niej seniorzy nie będą musieli wybierać między ogrzewaniem mieszkania a wykupieniem leków. W poprzednich edycjach podobne wsparcie trafiło już do ponad 2 mln gospodarstw domowych.”

Dlaczego bon energetyczny jest potrzebny?

Rosnące koszty energii to problem, który dotyka wielu Polaków, ale szczególnie dotkliwie odczuwają go seniorzy. Często dysponują oni ograniczonym budżetem i muszą wybierać między zaspokojeniem podstawowych potrzeb, takich jak zakup żywności, leków i opłacenie rachunków. Bon energetyczny ma pomóc im w pokryciu kosztów energii i ogrzewania, aby mogli godnie żyć i nie martwić się o to, czy stać ich na ciepło w domu.

Nowy system ma być także odpowiedzią na unijne regulacje dotyczące emisji CO₂. Chodzi konkretnie o ETS2 – tzw. podatek od ogrzewania, który wprowadzi dodatkowe koszty dla gospodarstw domowych. Polska stara się opóźnić wejście w życie tych regulacji, ale jednocześnie przygotowuje system osłonowy, aby chronić obywateli przed gwałtownymi podwyżkami cen energii.

Kto może liczyć na dopłatę? Kryteria kwalifikacyjne

Aby otrzymać bon energetyczny, seniorzy będą musieli spełnić określone kryteria. Kto może liczyć na wsparcie?

Kobiety po 60. roku życia i mężczyźni od 65. roku życia.

Dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie może przekraczać 2525 zł brutto miesięcznie.

Wymagane jest mieszkanie w budynku z indywidualnym źródłem ciepła opartym na paliwach kopalnych (np. węgiel, olej opałowy).

Spełnienie tych kryteriów jest warunkiem koniecznym do otrzymania dopłaty. Warto więc sprawdzić, czy kwalifikujesz się do programu.

Średnia wysokość wsparcia ma wynieść 1200 zł rocznie. Pieniądze będą wypłacane w ratach kwartalnych, czyli około 300 zł co trzy miesiące. Dopłaty mają realnie odciążyć rachunki gospodarstw najbardziej narażonych na wzrosty cen energii. Wysokość wsparcia może być różna w zależności od sytuacji materialnej seniora i liczby osób w gospodarstwie domowym. Szczegółowe zasady ustalania wysokości dopłat zostaną określone w regulaminie programu.

Kto wypłaci pieniądze? Obsługa programu

Obsługą dopłat zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). To tam seniorzy będą składać wnioski o świadczenie, a urzędnicy będą je rozpatrywać i weryfikować dochody. Warto pamiętać, że obecny nabór wniosków jest zamknięty. Nowe formularze pojawią się dopiero po oficjalnym ogłoszeniu startu programu, czyli najwcześniej za dwa lata. Choć początkowo mówiło się o 2025 roku, rząd potwierdził, że realny start przewidziany jest na 2027 rok. Wtedy dopiero pojawią się pierwsze wypłaty, a cały system ma działać przez minimum 5 lat. Oznacza to, że seniorzy będą musieli jeszcze trochę poczekać na wsparcie, ale warto już teraz zapoznać się z zasadami programu i sprawdzić, czy spełniają kryteria kwalifikacyjne.

Mrożenie cen energii i bon ciepłowniczy

Ponieważ program nie ruszy w 2025 roku, rząd zdecydował o przedłużeniu mrożenia cen energii elektrycznej. Do końca roku obowiązuje maksymalna cena energii dla gospodarstw domowych – 500 zł/MWh. To rozwiązanie przejściowe, które ma chronić przed skokami cen do czasu pełnego uruchomienia systemu dopłat. Mrożenie cen energii to ważny element polityki rządu, który ma na celu ochronę obywateli przed negatywnymi skutkami wzrostu cen energii.

Równolegle zapowiedziano wprowadzenie nowego świadczenia – bonu ciepłowniczego. Ma on objąć gospodarstwa domowe korzystające z ciepła systemowego, czyli sieci ciepłowniczej w blokach i budynkach wielorodzinnych. Będzie to wsparcie kierowane głównie do osób o niższych dochodach, które najbardziej odczuwają rosnące koszty ogrzewania. Bon ciepłowniczy to dodatkowa forma wsparcia dla osób, które nie kwalifikują się do bonu energetycznego, ale również potrzebują pomocy w pokryciu kosztów ogrzewania. Szczegółowe zasady przyznawania bonu ciepłowniczego zostaną ogłoszone wkrótce.

Express Biedrzyckiej - Bon Energetyczny Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

QUIZ PRL. Dekrety i plany – gospodarka PRL w pigułce Pytanie 1 z 15 Jakie przedsiębiorstwa dominowały w gospodarce PRL? Prywatne Państwowe Spółdzielcze Następne pytanie