Bon ciepłowniczy i zamrożenie cen energii. Prezydent podpisał ustawę!

2025-09-26 18:00

Prezydent Karol Nawrocki zatwierdził ustawę przewidującą bon ciepłowniczy oraz utrzymanie zamrożonych cen prądu dla gospodarstw domowych w ostatnim kwartale 2025 roku. To rozwiązanie ma złagodzić skutki rosnących kosztów energii i wesprzeć najbardziej potrzebujących.

• Prezydent podpisał ustawę: bon ciepłowniczy i zamrożenie cen prądu (500 zł/MWh netto) dla gospodarstw domowych do końca 2025 roku.

• Bon ciepłowniczy dla gospodarstw domowych z ciepłem systemowym w latach 2025-2026, z progami dochodowymi (3272,69 zł/mies. jednoosobowe, 2454,52 zł/os. wieloosobowe).

• Ustawa pomija przedsiębiorców, rolników, samorządy i szpitale, skupiając się na wsparciu rodzin.

• Mechanizm "złotówka za złotówkę" pozwala na bon nawet po przekroczeniu limitu dochodowego. 

Podpisanie ustawy przez prezydenta

W piątek szef Kancelarii Prezydenta, Zbigniew Bogucki, poinformował, że Karol Nawrocki podpisał ustawę wprowadzającą bon ciepłowniczy i przedłużającą obowiązywanie zamrożonych cen prądu. Jak zaznaczył minister, akt prawny jest „ważny dla wielu polskich rodzin”, ponieważ zapewnia stabilizację kosztów energii na kolejne miesiące.

Zamrożone ceny energii

Nowe przepisy zakładają, że do końca 2025 roku gospodarstwa domowe będą mogły korzystać z energii elektrycznej w zamrożonej cenie 500 zł za MWh netto. Bogucki przyznał jednak, że ustawa nie obejmuje wszystkich – pominięci zostali przedsiębiorcy, rolnicy, samorządy czy szpitale. „No ale to rozwiązanie, które zostało zaproponowane jest dobre dla Polaków, jest dobre dla tych, którzy mogą z niego skorzystać” – skomentował.

Bon ciepłowniczy – kto skorzysta

Wprowadzone rozwiązanie obejmie gospodarstwa domowe korzystające z ciepła systemowego w drugiej połowie 2025 roku oraz przez cały rok 2026. O przyznaniu wsparcia decydować będzie kryterium dochodowe:

* 3272,69 zł miesięcznie dla gospodarstwa jednoosobowego,

* 2454,52 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Dodatkowo warunkiem będzie korzystanie z ciepła systemowego dostarczanego przez przedsiębiorstwo energetyczne i ponoszenie kosztu powyżej 170 zł/GJ.Ustawa przewiduje także mechanizm „złotówka za złotówkę”. Oznacza to, że nawet po przekroczeniu limitu dochodowego gospodarstwo domowe nadal otrzyma wsparcie, ale jego kwota zostanie odpowiednio pomniejszona. Minimalna wysokość bonu to 20 zł, a poniżej tej wartości świadczenie nie będzie wypłacane.

PTNW - Renata Kaznowska

Rząd przyjął budżet na 2026 rok! Znamy szczegóły, będzie ogromny deficyt
