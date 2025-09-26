Rząd przyjął budżet na 2026 rok! Znamy szczegóły, będzie ogromny deficyt

Konrad Karpiuk
PAP
2025-09-26 16:57

Rada Ministrów zatwierdziła projekt budżetu państwa na rok 2026, który zapowiada się jako kluczowy moment dla finansów publicznych. Z jednej strony, budżet zakłada rekordowe wydatki na strategiczne obszary takie jak bezpieczeństwo, zdrowie, edukacja oraz rozwój infrastruktury. Z drugiej strony, deficyt budżetowy ma osiągnąć poziom 271,7 mld zł.

Donald Tusk, premier Polski, przemawiający za mównicą, w tle czerwona ściana. Tusk ma na sobie granatowy garnitur i krawat w kropki. Jest to zdjęcie realne, nawiązujące do budżetu na 2026 rok, o którym można przeczytać na Super Biznes.

i

  • Rząd przedstawił kluczowe założenia budżetu państwa na 2026 rok, w tym prognozowane wydatki, dochody i deficyt.
  • Priorytety rządu w zakresie finansowania to bezpieczeństwo, zdrowie, edukacja i inwestycje.
  • Poznaliśmy prognozy makroekonomiczne: wzrost PKB i średnioroczną inflację.

Budżet państwa na 2026 rok zatwierdzony przez rząd

Rada Ministrów oficjalnie zatwierdziła projekt ustawy budżetowej na rok 2026, który został przedłożony przez Ministra Finansów i Gospodarki. Kancelaria premiera w swoim komunikacie podkreśla, że budżet na 2026 rok ma zapewnić stabilność finansów publicznych. Jednocześnie, planowane są rekordowe wydatki na kluczowe sektory takie jak bezpieczeństwo, ochrona zdrowia, edukacja oraz inwestycje w infrastrukturę i energetykę.

Dodatkowo, w budżecie znalazły się środki na kontynuację programów społecznych, które mają wspierać obywateli. Rząd prognozuje, że w przyszłym roku PKB wzrośnie o 3,5 proc., a średnioroczna inflacja osiągnie poziom 3 proc.

Znamy przychody i wydatki budżetu na 2026 rok. Deficyt dalej poniżej progu ostrożnościowego

Zgodnie z przedstawionymi danymi, przyszłoroczne dochody budżetu państwa mają wynieść 647,2 mld zł, natomiast wydatki państwa zaplanowano na poziomie 918,9 mld zł. Różnica między dochodami a wydatkami, czyli deficyt budżetowy, ma ukształtować się na poziomie 271,7 mld zł.

W komunikacie podkreślono również, że relacja państwowego długu publicznego do PKB ma wynieść 53,8 proc. Rząd zapewnia, że ten poziom zadłużenia pozostaje poniżej progu ostrożnościowego, który wynosi 55 proc. i jest określony w ustawie o finansach publicznych. 

