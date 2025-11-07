Rządowe prognozy waloryzacji emerytur w 2026 r. były wyższe niż rzeczywisty wskaźnik 3,71%, wynikający z danych GUS o inflacji (2,8% w październiku 2025 r.) i wzroście płac (7,5% w III kwartale 2025 r.).

Waloryzacja to coroczne podnoszenie świadczeń, by zrekompensować inflację i wzrost cen, a jej wskaźnik uwzględnia inflację oraz co najmniej 20% realnego wzrostu płac.

Emeryci mogą spodziewać się podwyżek: minimalna emerytura wzrośnie o ok. 72 zł, a przeciętna o ok. 137 zł, osiągając 3837 zł brutto.

Spadek inflacji, choć korzystny dla gospodarki, oznacza niższą waloryzację, a przyszłe podwyżki będą zależeć od dalszego rozwoju sytuacji gospodarczej.

Prognozy rządu kontra dane GUS – skąd ta różnica?

Rządowe szacunki dotyczące waloryzacji emerytur i rent w 2026 roku opierały się na prognozach makroekonomicznych, które zakładały wyższą inflację. Jednak najnowsze dane GUS dotyczące inflacji w październiku 2025 roku, która wyniosła 2,8 proc., oraz wzrostu płac w trzecim kwartale 2025 roku na poziomie 7,5 proc., dają w efekcie wskaźnik waloryzacji na poziomie 3,71 proc. Różnica między prognozami a rzeczywistością wynika z dynamicznej sytuacji gospodarczej i zmieniających się wskaźników inflacji.

Waloryzacja emerytur i rent to proces corocznego podnoszenia wysokości świadczeń, aby zrekompensować seniorom skutki inflacji i wzrostu cen. Wskaźnik waloryzacji jest obliczany na podstawie specjalnego algorytmu, który uwzględnia dwa kluczowe parametry:

inflację - mierzoną jako średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych.

wzrost płac - mierzony jako realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

Wzór na waloryzację uwzględnia inflację oraz co najmniej 20% realnego wzrostu płac.

Konkretne wyliczenia – ile zyskają emeryci?

Zgodnie z wyliczeniami opartymi na wskaźniku waloryzacji na poziomie 3,71 proc., seniorzy mogą spodziewać się następujących podwyżek:

Minimalna emerytura (1878,91 zł brutto): Wzrost o około 72 zł miesięcznie.

Przeciętna emerytura (3700 zł brutto): Wzrost o około 137 zł miesięcznie, co daje nową kwotę emerytury w wysokości 3837 zł.

Emerytura w wysokości 6000 zł brutto: Wzrost o około 223 zł miesięcznie.

Te kwoty są jednak szacunkowe i mogą się różnić w zależności od indywidualnej sytuacji emeryta. Bardziej szczegółowe wyliczenia i więcej przykładów prezentujemy w GALERII.

Co wpływa na wysokość waloryzacji?

Kluczowe znaczenie dla wysokości waloryzacji mają dwa czynniki: inflacja i wzrost płac. Waloryzacja ma na celu ochronę siły nabywczej emerytur i rent w okresie wzrostu cen. Im wyższa inflacja, tym wyższy wskaźnik waloryzacji, co ma zminimalizować negatywny wpływ drożyzny na portfele seniorów. Z kolei wzrost płac wpływa na ogólną kondycję gospodarki i możliwości finansowe państwa.

Obecna sytuacja gospodarcza charakteryzuje się spadkiem inflacji, która zbliża się do celu inflacyjnego ustalonego przez Narodowy Bank Polski (NBP) na poziomie 2,5 proc. Taki poziom inflacji jest uważany za optymalny dla stabilnego rozwoju gospodarki. Dla porównania, jesienią 2022 roku inflacja osiągnęła poziom aż 18 proc., co wpłynęło na wysoki wskaźnik waloryzacji w kolejnych latach – w marcu 2023 roku wyniósł on blisko 15 proc., a w 2024 roku 12,12 proc.

Spadek inflacji jest pozytywnym zjawiskiem dla całej gospodarki, ale jednocześnie oznacza niższą waloryzację emerytur i rent. Mimo to, eksperci podkreślają, że celem waloryzacji jest utrzymanie realnej wartości świadczeń, a nie generowanie dodatkowych zysków dla emerytów.

Co dalej z waloryzacją?

Przyszłość waloryzacji emerytur i rent zależy od dalszego rozwoju sytuacji gospodarczej w Polsce. Jeśli inflacja utrzyma się na niskim poziomie, a wzrost płac będzie umiarkowany, wskaźnik waloryzacji może pozostać na podobnym poziomie jak w 2026 roku, a nawet ulec dalszemu obniżeniu. Rząd będzie musiał monitorować sytuację i podejmować odpowiednie decyzje, aby zapewnić seniorom godne warunki życia.

Zbigniew Derdziuk, prezes ZUS, Karpacz 2025