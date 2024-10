Konkurent McDonald's wejdzie do Polski! Amerykański gigant szuka franczyzobiorców

Tak wyglądała rekrutacja na stanowisko dyrektorskie w Totalizatorze. "To był cyrk, a nie konkurs"

Wendy's wkracza do Polski

O planach słynnego giganta w branży fast food pierwszy raz mówiło się już w lipcu 2024. Sieć Wendy‘s ogłosiła wtedy, że podpisała dwie umowy z franczyzobiorcami w Irlandii i Rumunii. Nowi partnerzy mają wspomóc ją w utworzeniu ‘setek‘ lokali w ciągu dziesięciu lat, począwszy od 2025 r.

Firma informowała też, że aktywnie poszukuje franczyzobiorców na innych rynkach europejskich, m.in. w Polsce i Czechach. Podkreślała, że "kandydaci do tej roli powinni wykazać się bogatym doświadczeniem operacyjnym, znajomością lokalnego rynku oraz udokumentowaną historią dynamicznego rozwoju marek".

W 2021 roku sieć zainwestowała Wielkiej Brytanii, co było punktem wyjścia do dalszego rozwoju marki w Europie - piszą wiadomoscihandlowe.pl

Kiedy Wendy's będzie w Polsce?

Spółka już rekrutuje franczyzobiorców w Polsce i chce otwierać restauracje w całym kraju. Michael Clarke, dyrektor zarządzający Wendy‘s Europe podkreśla, że firma chce wykorzystać swój sukces w Wielkiej Brytanii aby zbudować swój biznes także w Polsce.

- Nie możemy się doczekać, kiedy nasze kwadratowe hamburgery trafią w ręce polskich konsumentów – mówi Clarke.

Już w lipcu firma podawała, że kandydaci na te stanowiska powinni posiadać bogate doświadczenie operacyjne i udokumentowaną historią dynamicznego rozwoju marek. Wendy's szuka osób, które dobrze znają lokalny rynek. Potencjalni partnerzy mogą liczyć na wsparcie sieci i korzystać ze sprawdzonego modelu biznesowego, szkoleń i narzędzi.

Firma zainwestowała znaczące środki we wsparcie rozwoju marki w Europie, m.in. w odpowiedni łańcuch dostaw, regionalne zespoły operacyjne oraz marketing. Wendy's chce otwierać w naszym kraju restauracje w koncepcie Global Next Gen, które odpowiadają na wyzwania ery cyfrowej.

Od podpisania umowy franczyzowej do otwarcia nowego lokalu może minąć nawet do 18 miesięcy, co oznacza, że pierwszy lokal Wendy’s w Polsce pojawi się najwcześniej w drugiej połowie 2025 roku - pisze serwis horecabc.pl.

Oferta Wendy's

Sieć Wendy‘s słynie ze swoich kwadratowych hamburgerów, kanapek z kurczakiem, frytek Hot & Crispy, bekonu wędzonego drewnem jabłoni oraz deseru Frosty. Wszystkie pozycje w menu są przygotowywane na zamówienie i można je dowolnie modyfikować, a składniki są pozyskiwane lokalnie.

Wendy's została założona w stanie Ohio w 1969 r. przez Dave'a Thomasa, który nazwał restaurację na cześć swojej córki Melindy Lou (dla bliskich Wendy). Sieć działa w ponad 30 krajach i ma ponad 7,1 tys. lokali.

