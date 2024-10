Debiut Żabki na parkiecie. Po ile są akcje spółki?

Ile walorów oferuje Żabka?

Akcje Grupy Żabka zadebiutują w czwartek na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW). Na podstawie ostatecznie ustalonej ceny akcji wartość oferty wyniosła 6,45 mld zł. Dodatkowo oferta obejmuje do 45 mln akcji dodatkowego przydziału. W przypadku pełnego wykonania opcji dodatkowego przydziału wartość oferty zwiększy się do 7,42 mld zł.

Akcje zostały zaoferowane przez akcjonariuszy sprzedających. W ofercie nie wyemitowano nowych walorów. Kapitał zakładowy spółki dzieli się na 1 mld akcji.

Żabka to sieć sklepów convenience. Obejmuje sieć sprzedaży detalicznej w formacie convenience, liczącą w Polsce ponad 10 tys. sklepów działających na zasadzie franczyzy. Uzupełnia ją sieć bezobsługowych sklepów autonomicznych pod szyldem Żabka Nano.

Grupa dysponuje również ofertą cyfrową, do której należy marka Maczfit czy Platforma Dietly. Działalność w zakresie internetowych zakupów spożywczych grupa realizuje za pośrednictwem marek Jush! i Delio. W połowie czerwca Grupa Żabka rozpoczęła działalność w Rumunii pod marką Froo.

Grupa Żabka w perspektywie średnioterminowej zamierza otwierać w Polsce i Rumunii ponad 1 tys. nowych sklepów rocznie; w tym roku celem jest uruchomienie ok. 1 tys. 100 sklepów. Potencjał rynku grupa ocenia na ok. 19,5 tys. sklepów w Polsce oraz ok. 4 tys. sklepów w Rumunii.

W pierwszej połowie br. sprzedaż do klientów końcowych wzrosła do 12 mld 893 mln zł, w porównaniu do 10 mld 532 mln zł w tym samym okresie 2023 r. Przychody wyniosły 11 mld 148 mln zł, co oznacza wzrost o 21,5 proc. rdr.

