Eksperci rynkowi wskazują, jak agresywna strategia biznesowa jednego z banków przeczy ogólnym trendom rynkowym spadających stóp procentowych

Rzeczywista rentowność inwestycji w depozyty bankowe jest znacząco obniżona przez podatek od zysków kapitałowych, co wpływa na finalny zwrot z inwestycji

Analiza danych sektora finansowego ujawnia, że budowanie bazy klientów jest elementem strategii mającej na celu maksymalizację wartości portfela przed jego sprzedażą

Krótkoterminowe promocje cenowe nie gwarantują lojalności, co stanowi kluczowe wyzwanie w budowaniu długoterminowej przewagi konkurencyjnej

Raporty finansowe potwierdzają, że rekordowa płynność finansowa sektora bankowego pozwala na intensywną walkę o klienta mimo niesprzyjającego otoczenia makroekonomicznego

6,1% wbrew trendom. Gdzie jest haczyk w ofercie Citi?

W czasie, gdy większość banków obniża oprocentowanie oszczędności, Citi Handlowy idzie pod prąd. W ramach oferty limitowanej do 11 grudnia 2025 roku dla pierwszych 2200 osób bank proponuje 6,1% w skali roku na koncie oszczędnościowym. Warunki są jasne: można ulokować do 100 000 zł, a wysokie oprocentowanie obowiązuje przez cztery miesiące. Aby zachęcić klientów do aktywnego korzystania z usług, Citi dorzuca premię gotówkową do 320 zł. Na jej pełną kwotę składa się 300 zł za comiesięczny wpływ wynagrodzenia w wysokości co najmniej 2000 zł oraz dodatkowe środki za wykonanie minimum trzech transakcji kartą na łączną sumę 300 zł w każdym z czterech miesięcy. Na tle rynku oferta ta wygląda imponująco, zwłaszcza że tylko dwa inne duże banki, Santander Bank Polska i Raiffeisen Digital, przekraczają próg 6%, ale pozwalają ulokować znacznie mniejsze kwoty, odpowiednio do 25 000 zł i 30 000 zł.

Atrakcyjność propozycji Citi Handlowego staje się jeszcze bardziej widoczna, gdy spojrzymy na ogólną sytuację w gospodarce. Rada Polityki Pieniężnej, czyli instytucja decydująca o koszcie pieniądza w Polsce, w 2025 roku obniżyła stopy procentowe już pięciokrotnie, sprowadzając główną stopę do poziomu 4,25%. Taka decyzja działa jak hamulec dla oprocentowania depozytów: im tańszy jest pieniądz dla banków, tym mniej są one skłonne płacić za oszczędności klientów. Efekty widać gołym okiem, ponieważ średnie oprocentowanie lokat trzymiesięcznych spadło z 5,75% w kwietniu do zaledwie 4,7% we wrześniu. Ponieważ ekonomiści spodziewają się dalszych obniżek stóp w 2026 roku, do poziomu 3,5-4,0%, oferty przekraczające 6% stają się rynkowymi perełkami. Warto jednak pamiętać, że po czterech miesiącach promocyjne warunki w Citi wygasną, a oprocentowanie spadnie do standardowego poziomu 1,5%, co jest typową strategią banków na przyciągnięcie uwagi.

Zyski rosną, klienci przychodzą i... odchodzą. Kulisy bankowej wojny

Pytanie, które samo się nasuwa, brzmi: skąd banki biorą środki na tak hojne oferty w środowisku taniejącego pieniądza? Odpowiedź leży w ich doskonałej kondycji finansowej. W ciągu pierwszych trzech kwartałów 2025 roku polski sektor bankowy zarobił na czysto rekordowe 36,1 mld zł, co oznacza wzrost o ponad 16% w porównaniu z rokiem poprzednim. Dwa główne silniki tego sukcesu to rosnąca akcja kredytowa (banki udzieliły o 5,3% więcej kredytów) oraz poprawa jakości portfela. Mniej kredytów okazało się problematycznych, dzięki czemu banki mogły zmniejszyć rezerwy na potencjalne straty, tak zwane odpisy kredytowe, aż o 12,7%. Ta kombinacja sprawia, że mimo presji na obniżanie oprocentowania, instytucje finansowe wciąż dysponują ogromnymi środkami, które mogą przeznaczyć na marketing i walkę o nowego klienta.

W przypadku Citi Handlowego ta ofensywa marketingowa ma jednak głębsze, strategiczne podłoże. Bank przygotowuje się do przeniesienia swojego segmentu bankowości detalicznej, czyli obsługi klientów indywidualnych, do Velo Banku. Z tego punktu widzenia, im większą bazę aktywnych klientów uda się zbudować przed tą operacją, tym większa wartość całego portfela. Potencjalni chętni na tę ofertę muszą jednak pamiętać o kilku istotnych ograniczeniach. Wymóg regularnych wpływów pensji eliminuje osoby o innych źródłach dochodu, a od zysków z odsetek trzeba zapłacić 19% podatek od zysków kapitałowych, co realnie obniża oprocentowanie z 6,1% do około 4,94%. Co więcej, dane Biura Informacji Kredytowej rzucają światło na długoterminowe wyzwanie: aż 68% klientów pozyskanych w podobnych promocjach opuszcza bank w ciągu pół roku od ich zakończenia. Dla instytucji finansowych to sygnał, że przyciągnięcie klienta to jedno, a zbudowanie z nim trwałej relacji to zupełnie inna, znacznie trudniejsza historia.

Pieniądze to nie wszystko - Tadeusz Białek