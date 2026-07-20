Kontrola okularów przeciwsłonecznych i jej wyniki

W 10 z 15 skontrolowanych modeli okularów przeciwsłonecznych stwierdzono wady – poinformował w piątek Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Uchybienia obejmują zarówno braki formalne, jak i poważne wady techniczne, które mogą zagrażać bezpieczeństwu kierowców.

„Okulary przeciwsłoneczne mają chronić oczy przed szkodliwym promieniowaniem ultrafioletowym (UVA i UVB) oraz poprawiać komfort widzenia przez redukcję rażącego światła i odblasków. Dodatkowo chronią delikatną skórę wokół oczu. Ze względu na popularność i szeroką ofertę okularów przeciwsłonecznych oraz rosnącą świadomość potrzeby ochrony oczu kontrola tego środka ochrony indywidualnej została przeprowadzona już po raz kolejny” — podkreślono w komunikacie UOKiK.

Kontrolę, prowadzoną od marca do maja 2026 r., przeprowadziły wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej w Gorzowie Wielkopolskim, Lublinie, Łodzi, Rzeszowie i Szczecinie. Inspektorzy sprawdzili oznakowanie i dokumentację 15 modeli okularów w siedmiu sklepach detalicznych, dwóch placówkach wielkopowierzchniowych i u dwóch hurtowników. Czterech przedsiębiorców prowadziło również sprzedaż internetową. Badania techniczne przeprowadzono dodatkowo w laboratorium UOKiK w Łodzi.

Większość, bo 13 skontrolowanych modeli, pochodziła z Chin. Pozostałe dwa sprowadzono z Francji i Włoch.

Nieprawidłowości formalne i wady techniczne

Wśród stwierdzonych uchybień znalazły się zarówno wady formalne, jak i techniczne. W niektórych modelach występowało kilka niezgodności jednocześnie. Najczęstsze problemy to:

brak lub błędy w deklaracji zgodności (5 modeli),

brak dokumentacji technicznej potwierdzającej spełnianie norm (2 modele),

brak danych producenta lub importera oraz jego adresu (1 model),

nieprawidłowe lub niepełne instrukcje i informacje o produkcie (5 modeli).

Badania laboratoryjne wykazały wady w pięciu modelach. W jednym kategoria filtra była wyższa od deklarowanej, a w dwóch – niższa. Co więcej, dwa modele zakłócały rozpoznawanie czerwonego światła sygnalizacyjnego, stwarzając bezpośrednie zagrożenie w ruchu drogowym.

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Konsekwencje dla przedsiębiorców

Wobec ośmiu przedsiębiorców, u których stwierdzono naruszenia wymagań technicznych i zasadniczych, mogą zostać wszczęte postępowania administracyjne, które mogą zakończyć się nałożeniem kar finansowych. W dwóch przypadkach, gdzie uchybienia miały jedynie charakter formalny, przedsiębiorcy podjęli już działania naprawcze pod nadzorem Inspekcji Handlowej — poinformował Urząd.

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