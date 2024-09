Kosmetyki Avon w sklepach Rossmann. Konsultantki zostają?

Kosmetyki Avon w drogeriach Rossmann

W sklepach Rossmann – największej sieci drogerii w Polsce, liczącej ponad 1600 sklepów) pojawi się wkrótce wyselekcjonowane portfolio najpopularniejszych produktów Avon. Oferta została stworzona z myślą o klientach, którzy jeszcze nie mieli okazji wypróbować kosmetyków marki. W sieci Rossman znajdą się produkty z trzech kategorii: pielęgnacja twarzy, makijaż i zapachy. Wśród nich będą się m.in. serum Anew z Protinolem™, szminka Hydramatic z nawilżającym środkiem z kwasem hialuronowym, kredki do oczu Glimmerstick, a także popularne zapachy, takie jak Far Away, Attraction czy Little Black Dress. Pełne portfolio produktów Avon będzie dostępne u konsultantek lub na avon.pl.

Avon nie rezygnuje z konsultantek

Konsultantki, których w Polsce jest 146 tys., dalej prowadzić będą sprzedaż bezpośrednią - informuje serwis wirualnemedia.pl. Jednak Avon stawia na otwieranie sklepów franczyzowych i umożliwia klientom i konsultantkom rozwijanie własnego biznesu. W modelu franczyzy oferuje dwa formaty: wyspę z niższym wkładem własnym oraz sklep stacjonarny wymagający wyższej inwestycji na start.

W Avon od zawsze wspieraliśmy rozwój przedsiębiorczości i teraz chcemy, aby nasze konsultantki i liderzy rozwijali swoje biznesy i docierali do nowych klientów. Dlatego od października daliśmy im możliwość otwarcia własnego sklepu lub punktu Avon na zasadach franczyzy. Oferta jest dostępna nie tylko dla konsultantek, ale dla każdego, kto chciałby mieć własny biznes beauty – mówi Anneli Loorits, general manager w Avon Cosmetics Polska, cytowana przez wirualnemedia.pl

Avon działa na światowym rynku od 137 lat, a od 33 lat w Polsce. Avon jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek kosmetycznych na świecie, opartą na modelu sprzedaży bezpośredniej. Obecnie marka ma już ponad 70 sklepów w Turcji oraz dwa w Wielkiej Brytanii, a także w Rumunii. Wiodącym formatem są wyspy w centrach handlowych. Od zeszłego roku produkty Avon są dostępne w oficjalnej strefie marki na Allegro, a od tego roku na empik.pl.

