Okres PRL-u to czas intensywnej propagandy sukcesu, ale też rozkwitu specyficznego poczucia humoru, który pozwalał Polakom radzić sobie z absurdami codzienności. Szczególne miejsce zajmują tu tzw. "bareizmy" - czyli kultowe cytaty z filmów Stanisława Barei, które na stałe weszły do języka potocznego. "Słuszną linię ma nasza władza" czy "Jak jest zima, to musi być zimno" - to tylko niektóre z nich.

W rozrywkowym cyklu QUIZY SE tym razem humorystyczny QUIZ z czasów PRL, a w nim 10 pytań tylko dla prawdziwych ekspertów historii PRL. Zapraszamy w podróż do krainy absurdu, propagandy i niezapomnianego humoru tamtych lat.

Od kabaretu po wielki ekran

Humor PRL-u przejawiał się nie tylko w filmach. Estrada i kabaret również dostarczały niezapomnianych tekstów. Jan Pietrzak, Wojciech Młynarski czy duet Laskowik-Smoleń komentowali rzeczywistość z właściwym sobie sarkazmem. Popularne stały się także powiedzonka z kultowych seriali jak "Czterdziestolatek" czy "07 zgłoś się".

Drugie życie PRL-owskich cytatów

Co ciekawe, wiele z tych tekstów zyskuje dziś nowe życie i konteksty. Młode pokolenie, które nie pamięta PRL-u, chętnie sięga po charakterystyczne cytaty, wykorzystując je w memach i social mediach. Świadczy to o uniwersalności tamtego humoru, który mimo upływu lat nie traci na aktualności.

Między nostalgią a ironią

Fenomen popularności PRL-owskich powiedzonek można tłumaczyć na kilka sposobów. Z jednej strony jest to sentyment starszego pokolenia do czasów młodości, z drugiej - ponadczasowość pewnych obserwacji dotyczących ludzkiej natury i relacji władza-obywatel. Humor PRL-u bazował często na absurdzie i paradoksie, co sprawia, że wciąż potrafi rozbawić również współczesnego odbiorcę.

Zapraszamy do sprawdzenia swojej znajomości kultowych tekstów z epoki w naszym quizie! Przekonajcie się, ile z tych powiedzonek przetrwało próbę czasu i na stałe zapisało się w zbiorowej pamięci Polaków.

QUIZ PRL. Od propagandy do popkultury. Sprawdź, jak dobrze znasz hasła i powiedzenia z czasów PRL-u Pytanie 1 z 10 Dokończ hasło propagandowe: "Program partii – programem..." Kraju Narodu Polski Sprawiedliwości Następne pytanie

