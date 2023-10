Kosmetyki z brokatem mają zniknąć z półek. Nowe przepisy zaczynają obowiązywać

Unia Europejska walczy z mikroplastikiem

Komisja Europejska 25 września zatwierdziła przepisy ograniczające celowe dodawanie mikroplastiku do produktów dostępnych w sklepach. Mikroplastik jest dodawany m.in. do materiałów ziarnistych na obiektach sportowych, kosmetyków, zabawek, past do zębów czy pestycydów. Szacunki mówią, że w całej UE do środowiska trafia 42 tys. ton mikroplastiku rocznie. Z kolei aż 176 tys. ton mikroplastiku trafia do zbiorników wodnych w sposób niezamierzony. Celem przepisów jest ograniczenie zanieczyszczania środowiska mikroplastikiem o 30 proc. do 2030 roku.

Jakie produkty będą zakazane?

Usunięcie mikroplastiku będzie miało charakter stopniowy. Największym problemem może okazać się mikroplastik zawarty w pestycydach, bo jak twierdzą naukowcy, to z ich udziałem mikroplastik trafia do roślin, mięsa, gleby i ludzkich organizmów.

Zakaz dodawania mikroplastiku dotyczy:

* mikrokulek z mikroplastiku - w tym peelingi i brokaty - od 16.10.2023,

* produktów kosmetycznych do spłukiwania - w tym szampony i żele pod prysznic - od 10.2027,

* detergentów, środków czyszczących i środków pielęgnacyjnych - w tym woski, pasty i odświeżacze powietrza - od 10.2028,

* kosmetyków pozostających na skórze i twarzy - w tym kremy i żele do włosów - od 10.2029,

Zakaz dodawania mikroplastiku w kolejnych latach będzie dotyczył także mikrocząstek polimerowych do kapsułkowania substancji zapachowych oraz granulatu stosowanego do wypełniania nawierzchni sportowych, a także mikroplastiku w pomadkach, lakierach do paznokci i produktach do makijażu. Te zmiany mają być wdrożone najpóźniej do października 2035 roku.

Z unijnego zakazu wyłączone są obiekty przemysłowe i wszelkie produkty, których użytkowanie nie powoduje wydzielania mikroplastiku. Ich producenci będą musieli jednak stworzyć instrukcję użytkowania i utylizacji tego typu produktów.

QUIZ PRL: Towary luksusowe za komuny! Kogo było na to stać? Pytanie 1 z 10 Marka zachodniego pudru do twarzy sprzedawanego w Pewexie, to: A.Yardley Marley Joni Mitchell Dalej