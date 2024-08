Minister o kredycie na start: projekt gotowy jeszcze w sierpniu

10 tys. zł na uchodźcę w Polsce? Urząd do spraw cudzoziemców ujawnia kwoty

Kredyt na start

Minister Krzysztof Paszyk na antenie TVP Info przekazał, że prace nad nową formą wsparcia w związku z kupnem mieszkania, nadal trwają. Jego zdaniem za kilka dni będzie można się zapoznać z całością propozycji, nad którą pracuje resort rozwoju i technologii. Minister przekazał, że w nowych przepisach znaleźć się mają rozwiązania skierowane m.in. do osób, których nie stać na mieszkanie, czy szukają nowego lokum w budownictwie społecznym. Kiedy ostateczny projekt ustawy dotyczącej kupna mieszkania będzie gotowy? Zdaniem ministra Paszyka "to jest kwestia sierpnia i będzie to pokazane".

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami nowy kredyt mieszkaniowy #naStart ma zastąpić bezpieczny kredyt 2 proc. i rodzinny kredyt mieszkaniowy, łącząc w sobie finansowe wsparcie w formie dopłat do rat.

Mniejsze raty za kredyt

Zgodnie z pierwotną propozycją warunkiem uzyskania dopłat w ramach projektu będzie spełnienie kryterium dochodowego, które oparto o pierwszy próg podatkowy, czyli roczny dochód na poziomie 120 000 zł brutto. W programie kryterium ma być modyfikowane wraz ze wzrostem liczby członków gospodarstwa domowego. Przekroczenie limitów nie będzie jednak oznaczać wykluczenia z programu - kredytobiorcy, których gospodarstwa domowe przekroczą limit, będą mogły również otrzymać nowy kredyt, jednak w ich przypadku dopłata będzie pomniejszana.

W ramach nowego programu bezdzietni uzyskają dopłatę do rat z oprocentowaniem 1,5 proc. Rodziny z jednym dzieckiem - 1 proc., z dwojgiem 0,5 proc., a z trojgiem i więcej - 0 proc. Kredyt #naStart ma być udzielany na okres co najmniej 15 lat, ze stopą oprocentowania na poziomie stałym ustalonym na okres 60 miesięcy.

Jak podkreśla PAP, propozycja przygotowana przez ministerstwo została skrytykowana m.in. przez Polskę 2050 oraz Lewicę.