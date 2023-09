Krótszy tydzień pracy i więcej urlopu

Współprzewodniczący partii Razem Adrian Zandberg podkreślał, że obecnie nie pamięta się o prawach pracowników; zadeklarował, że zadba o nie Lewica. W trakcie swojego wystąpienia Włodzimierz Czarzasty mówił, że kiedyś powszechnym marzeniem były: ośmiogodzinny czas pracy i wolna sobota. Przyznał, że sam kiedyś pracował tak dużo, że dziś nie pamięta czasu spędzonego ze swoimi dziećmi, gdy były małe.

"Nie byłem złym ojcem, ale pracowałem 16 godzin dziennie. Wtedy myślałem, że to bohaterstwo, że to jest ważna sprawa. Ale nie ma nic ważniejszego, niż pamięć uśmiechu swojego dziecka, gdy ma rok, dwa, trzy czy cztery lata. Byłem głupi" - mówił. "I chciałbym zgłosić pierwszy, mocny postulat: 35-godzinny tydzień pracy. Zaczniemy od skrócenia o 2 godziny w tygodniu, potem - o 5 godzin" - oświadczył. Podkreślał, że praca nie jest jedynym elementem życia każdego z nas; jest nim życie i rodzina.

Czas na odpoczynek i rodzinę

Mówił, że kolejne plany Lewicy to danie pracownikom "prawa do odłączenia" po pracy, by pracownicy mieli niezakłócony czas na odpoczynek i na rodzinę. Zadeklarował też starania o wprowadzenie 35-dniowego urlopu.

Adrian Zandberg podkreślił, że w Polsce jest 16 mln pracowników, o których prawa dziś się nie dba i o których rządzący nie pamiętają. "Najwyższy czas, żeby ich sprawy w końcu znalazły się w centrum polskiej polityki, po to jest Lewica. Lewica jest reprezentacją pracowników w polskiej polityce" - podkreślił polityk. Przekonywał też, że do pracowników trafia coraz mniej z tego, co wypracowują.

Zandberg zadeklarował, że Lewica doprowadzi do tego, że pracownikom łatwiej będzie się organizować w związki zawodowe i łatwiej im będzie negocjować podwyżki. "Pracownicy zasługują na to, żeby pracować krócej, żeby za pensję dało się normalnie utrzymać rodzinę, żeby odpocząć, żeby mieć czas na urlop, żeby żyć i pracować w Polsce jak Europejczycy. Lewica doprowadzi do tego, żeby polski pracownik żył i pracował tak jak jego koledzy z krajów zachodniej Europy. To jest nasz cel. To jest nasze zobowiązanie” – zapewnił.

