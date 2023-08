Nawet 800 zł za pracę w wybory. “Pracy mnóstwo, stres i skrajne zmęczenie”

Krzysztof, doświadczony uczestnik procesu wyborczego, udzielił w rozmowie z portalem businessinsider.pl cennych wskazówek, sugerując, że członkowie komisji powinni wziąć urlop w poniedziałek po dniu głosowania. Przybliżając szczegóły, 15 października odbędą się równocześnie wybory parlamentarne oraz referendum, wymagając koordynacji działań na obszarze całego kraju. Szacuje się, że działać będzie około 31 tysięcy obwodowych komisji wyborczych, co stanowi o 4 tysiące więcej niż w poprzednich wyborach, tj. prezydenckich w 2020 roku. Pracę w tych komisjach podjęło zostanie setki tysięcy Polaków.

Krajowe Biuro Wyborcze podkreśliło, że liczba członków komisji obwodowych wzrośnie w tym roku do około 260 tysięcy osób. W obliczu tego, że prace nad wyborami zaczynają się długo przed dniem głosowania, a Kościół przewiduje organizowanie szkoleń i spotkań dla komisji, które wybierają swoich przewodniczących i wiceprzewodniczących. Krzysztof, będący wielokrotnym uczestnikiem obwodowych komisji wyborczych w Warszawie, zdradził, że przygotowania zaczynają się już kilkanaście dni przed głosowaniem. W tym czasie trzeba zaplanować siedzibę komisji, często wraz z dyrekcją szkoły lub przedszkola, jeśli komisja działa w budynku oświatowym. Mobilizacja wszystkich dostępnych rąk staje się wtedy niezwykle ważna. Niezbędne jest rozwieszenie instrukcji, ogłoszeń i oznaczeń kierujących do komisji, ustawienie stołów i krzeseł, wywieszenie symboliki wyborczej oraz przygotowanie materiałów takich jak długopisy i urna wyborcza.

Krzysztof podkreśla istotność jednego z kluczowych zadań, z którym członkowie komisji muszą się zmierzyć przed rozpoczęciem samego głosowania, a mianowicie liczenie kart do głosowania. Wyraża przekonanie, że to zadanie wymagające czasu i skupienia. Zaznacza, że liczenie nawet tysiąca kart wyborczych w sposób staranny, by uniknąć zagięć i uszkodzeń, stanowi znaczące wyzwanie. Nawet jedna pominięta lub podwójnie policzona karta może prowadzić do poważnych problemów.

Podsumowując, tegoroczne wybory w Polsce przynoszą obywatelom szansę na zdobycie rekordowo wysokich zarobków poprzez uczestnictwo w komisjach wyborczych. Niemniej jednak, zweryfikowanie tych oczekiwań może okazać się wymagające wobec realiów pracy związanej z organizacją i przebiegiem procesu wyborczego.

