Spis treści

Czternasta emerytura 2025 - limit dochodowy bez zmian, ale mniej uprawnionych

14. emerytura to dodatkowe świadczenie, które w 2025 roku nadal będzie wypłacane polskim seniorom, jednak nie wszyscy emeryci mogą liczyć na pełną kwotę tego świadczenia. Kluczowe znaczenie ma tutaj niezmieniony od 2021 roku próg dochodowy oraz zasada „złotówka za złotówkę".

Choć próg dochodowy uprawniający do otrzymania pełnej „czternastki" pozostaje od 2021 roku na poziomie 2900 zł brutto, to planowana na 2025 rok waloryzacja emerytur o 5,82 proc. sprawi, że więcej osób przekroczy ten limit. Minimalna emerytura wzrośnie do 1884,61 zł brutto i właśnie tyle wyniesie podstawowa kwota 14. emerytury.

Mechanizm „złotówka za złotówkę" w praktyce

System stopniowego zmniejszania świadczenia po przekroczeniu progu 2900 zł brutto działa na zasadzie „złotówka za złotówkę". Oznacza to, że za każdą złotówkę powyżej tego progu, czternasta emerytura jest pomniejszana o złotówkę. W rezultacie seniorzy otrzymujący około 4050 zł emerytury netto nie otrzymają już tego świadczenia wcale.

Szczególne przypadki i wyjątki

Niektóre grupy zawodowe i społeczne są całkowicie wykluczone z możliwości otrzymania czternastej emerytury, niezależnie od wysokości pobieranych świadczeń. Do tej grupy należą:

sędziowie i prokuratorzy w stanie spoczynku,

osoby ze wstrzymanym świadczeniem przedemerytalnym z powodu przekroczenia limitu dorabiania,

laureaci największych międzynarodowych imprez sportowych.

Renta wdowia a czternasta emerytura

Szczególną sytuację mają osoby pobierające rentę wdowią. Przy ustalaniu prawa do czternastej emerytury bierze się pod uwagę łączną kwotę emerytury i renty rodzinnej. Jeśli suma tych świadczeń przekracza 2900 zł brutto, czternasta emerytura ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu. Przykładowo, przy rencie wdowiej w wysokości 4500 zł brutto, dodatkowe świadczenie nie przysługuje w ogóle.

Skutki waloryzacji dla uprawnionych

Waloryzacja emerytur w 2025 roku będzie miała dwojaki skutek. Z jednej strony wzrosną podstawowe świadczenia emerytalne, co poprawi sytuację finansową seniorów. Z drugiej jednak strony, wyższe emerytury spowodują, że więcej osób przekroczy próg uprawniający do otrzymania czternastej emerytury w pełnej wysokości lub otrzyma ją w kwocie zmniejszonej. Warto zawczasu sprawdzić, czy i w jakiej wysokości będzie nam przysługiwać to dodatkowe świadczenie.

Planowanie budżetu domowego na 2025 rok

Emeryci powinni uwzględnić te zmiany w planowaniu swojego budżetu na 2025 rok. Osoby, których świadczenia zbliżają się do progu 2900 zł brutto, mogą spodziewać się otrzymania czternastej emerytury w niepełnej wysokości lub całkowitej utraty prawa do tego świadczenia po waloryzacji. Jest to szczególnie istotne dla osób, które regularnie uwzględniają to dodatkowe świadczenie w swoich rocznych planach finansowych.

Autor:

Renta wdowia - o szczegółach nowego świadczenia mówi Marlena Nowicka, regionalna rzeczniczka ZUS w Wielkopolsce To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video