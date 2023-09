Kto zapłaci za uszkodzony komputer z programu "Laptop dla ucznia"? Zła wiadomość dla rodziców

Niemcy znów chcą kupować LNG od Putina. Co na to UE?

Komputery dla uczniów są zakupowane centralnie, a następnie przekazywane do konkretnych placówek edukacyjnych, skąd trafiają do uczniów za pośrednictwem ich rodziców lub opiekunów prawnych. Odbiór sprzętu wiąże się z podpisaniem umowy między szkołą a rodzicem. W przypadku zaakceptowania umowy, rodzic otrzymuje komputer na własność, co wiąże się z odpowiedzialnością za jego stan i użytkowanie.

Laptopy objęte są 36-miesięczną gwarancją, w ramach której producent lub wskazany serwis zobowiązany jest do naprawy w przypadku usterek. W sytuacji poważniejszych awarii, które wymagają więcej niż pięć dni roboczych na naprawę, serwisant powinien dostarczyć uczniowi komputer zastępczy o podobnych parametrach.

Zobowiązanie do zwrotu pieniędzy

Jednakże istnieje możliwość odmowy podpisania umowy przez rodzica lub opiekuna prawnego. W takim przypadku laptop staje się własnością placówki edukacyjnej, a rodzic może przyjąć go na podstawie umowy użyczenia. Warto zaznaczyć, że w przypadku uszkodzenia komputera wynikłego z nieprawidłowego użytkowania lub całkowitej zguby, rodzic lub opiekun prawny będzie zobowiązany do zwrotu pieniędzy lub zakupienia sprzętu o podobnych parametrach.

Wysokość zwrotu pieniędzy będzie uzależniona od czasu od podpisania umowy oraz od wartości nowego urządzenia. Sytuacja wygląda nieco inaczej, gdy korzystaliśmy z laptopa na podstawie umowy użyczenia. W takim przypadku będziemy zobowiązani do zwrotu pieniędzy za uszkodzony sprzęt.

