Kuchnia w wersji premium w Lidlu. Markowy sprzęt w ekstra cenach

Jednym z kuchennych niezbędników może okazać się frytkownica beztłuszczowa, której nazwa wcale nie oznacza, że nadaje się jedynie do przygotowania frytek. Świetnie sprawdza się także do pieczenia, a nawet wypieków, takich jak muffiny czy ciasteczka, wykorzystując przy tym minimalną ilość tłuszczu. W sklepach Lidl będzie można dostać ją w dwóch wersjach. Dla większych rodzin sieć proponuje frytkownicę beztłuszczową Air Fryer XL, 1700 W Masterpro 100 zł taniej, w cenie 299 zł/zestaw, której pojemność to aż 8 litrów. Natomiast za standardową wersję frytkownicy beztłuszczowej Air Fryer 1400 W Masterpro o pojemności 4,2 l zapłacimy również 100 zł mniej – 199 zł/zestaw. Oba urządzenia posiadają wbudowany wyświetlacz LED i dotykowy ekran, a 8 programów pozwala na kulinarne eksperymenty!

Codzienne kuchenne czynności uprzyjemni też rozdrabniacz akumulatorowy 30 W GOURMETmaxx, dostępny w niższej o 20 zł cenie, za 49,99 zł/zestaw oraz blender Mix & Go 300 W Russel Hobbs tańszy o 30 zł za 119 zł/zestaw.

Markowe garnki i patelnie

Od czwartku, 13 lutego, sieć przygotowała promocję na garnki żeliwne z pokrywką Masterpro w supercenie – 99 zł/zestaw. W ofercie sieci pojawią się także garnki z kutego aluminium ze szklaną pokrywką, Ø 24 cm Masterpro, tańsze o 40 zł, za 129 zł/zestaw. W sprzedaży dostępna będzie także patelnia do serwowania z kutego aluminium i szklaną pokrywką, Ø 28 cm Masterpro 30 proc., w cenie 129 zł/zestaw. Naczynia nadają się do wszystkich typów kuchenek, a ich trwałość zapewniają silikonowe ranty oraz odporna na zarysowania i ścieranie nieprzywierająca powłoka ILAG® PREMIUM.

Patelnie z kutego aluminium Masterpro, dostępne będą w 4 rozmiarach, każda 30 proc. taniej. Na lidlowych półkach znajdziemy modele o średnicy 16 cm (34,99 zł/szt.), 20 cm (44,99 zł/szt.), 24 cm (54,99 zł/szt.) oraz 28 cm (64,99 zł/szt.). A dla fanów steków i grillowanych mięs, sieć poleca patelnię grillową z kutego aluminium, 28 x 28 cm Masterpro z wylewkami po obu stronach 30 proc. taniej, w cenie 69,99 zł/szt. Warto również zwrócić uwagę na wok z kutego aluminium Ø 28 cm Masterpro, który dostaniemy 30 proc. taniej, za 89,99 zł/szt.

