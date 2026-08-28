Kulisy pracy korespondentów. Mocny panel na Forum w Karpaczu

Odkryj kulisy pracy korespondentów wojennych, ich dylematy etyczne i wpływ na opinię publiczną podczas panelu "Świadek chaosu".

Poznaj perspektywę Madsa Nissena, trzykrotnego laureata World Press Photo, którego zdjęcia zmieniały postrzeganie konfliktów na świecie.

Zobacz poruszające fotografie Madsa Nissena z serii "Ukraina na wojnie" i innych, które dokumentują dramaty społeczne i wojenne na całym świecie.

Panel to część XXXV Forum Ekonomicznego w Karpaczu, gromadzącego ponad 6000 gości na 500+ wydarzeniach od 8 września.

Forum Ekonomiczne w Karpaczu: nie tylko gospodarka

XXXV Forum Ekonomiczne w Karpaczu, które rozpocznie się 8 września, ponownie zgromadzi ponad 6000 gości ze świata biznesu, polityki i nauki. Tradycyjnie wydarzenie otworzy prezentacja „Raportu SGH i Forum Ekonomicznego 2025”, czyli kluczowego opracowania o stanie gospodarki w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Jednak program, obejmujący ponad 500 paneli i wydarzeń, wykracza daleko poza tematy czysto biznesowe. Jednym z najważniejszych punktów agendy będzie dyskusja o roli mediów w strefach konfliktu.

Kim jest Mads Nissen, gwiazda panelu o korespondentach?

Jednym z kluczowych mówców podczas Forum będzie Mads Nissen - jeden z najwybitniejszych korespondentów wojennych na świecie. Jego status potwierdzają najbardziej prestiżowe nagrody w branży: trzykrotnie zdobył tytuł World Press Photo, a także dziewięciokrotnie był laureatem lub finalistą konkursu Picture of the Year. Jego prace, publikowane na okładkach czołowych magazynów, niejednokrotnie definiowały publiczne postrzeganie globalnych kryzysów.

Portfolio Duńczyka obejmuje wstrząsające cykle fotograficzne, takie jak „Homofobia w Rosji”, „Sudan Południowy: Młody naród, który sam się zabija” czy „Ukraina na wojnie”. Jego obrazy, ukazujące dramaty ludzkie, problemy społeczne i chaos konfliktów, zostaną zaprezentowane podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu w formie specjalnej wystawy.

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