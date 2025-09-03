Wicepremier Krzysztof Gawkowski został laureatem nagrody Człowieka Roku 2025 Forum Ekonomicznego w Karpaczu, podkreślając, że to wyróżnienie dla "lepszej, cyfrowej, wspaniałej i europejskiej Polski".

Gawkowski, minister cyfryzacji, jest ceniony za budowanie fundamentów nowoczesnego państwa poprzez wykorzystanie technologii, a jego dorobek intelektualny i nonkonformizm zostały podkreślone w laudacji.

Wicepremier zapowiedział utworzenie w Polsce "gigafabryki sztucznej inteligencji", co ma być krokiem w kierunku cyfrowej transformacji kraju.

Podczas gali wręczono również inne nagrody, m.in. Firmą Roku zostało PKP Intercity, a Nagrodę Kulturalną Forum otrzymał prof. Jerzy Bralczyk

Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski został laureatem prestiżowej nagrody Człowiek Roku 2025. Wyróżnienie przyznano podczas uroczystej gali wieńczącej pierwszy dzień 34. edycji Forum Ekonomicznego w Karpaczu, jednego z najważniejszych wydarzeń gospodarczych w Europie Środkowo-Wschodniej. To symboliczne docenienie działań rządu w obszarze transformacji cyfrowej i budowy nowoczesnej administracji.

Sam laureat, odbierając statuetkę, podkreślił, że nie traktuje jej jako podsumowania, lecz zobowiązanie na przyszłość. W swoim wystąpieniu zaznaczył, że to wyróżnienie dla całego kraju. Podczas gali wieńczącej pierwszy dzień XXXIV Forum Ekonomicznego w Karpaczu ogłoszono, że to właśnie wicepremier Krzysztof Gawkowski otrzymał tytuł Człowieka Roku 2025. – To jest nagroda dla lepszej, cyfrowej, wspaniałej i europejskiej Polski. Dla Polski demokratycznej, otwartej i uśmiechniętej – powiedział minister. Warto dodać, że w ubiegłym roku ten sam tytuł otrzymał wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

Czym Krzysztof Gawkowski zasłużył na tytuł Człowieka Roku?

Kapituła nagrody doceniła wicepremiera za jego wkład w budowanie fundamentów nowoczesnego państwa. W laudacji wygłoszonej przez Zygmunta Berdychowskiego, przewodniczącego rady programowej Forum, podkreślono cechy przywódcze ministra. Jak mówił Berdychowski, działania Gawkowskiego to „dowód na to, że przywództwo opiera się na wiedzy, odpowiedzialności i odwadze podejmowania decyzji”.

Przewodniczący rady programowej opisał laureata jako postać nietuzinkową na polskiej scenie politycznej. – Nonkonformista, który potrafi słuchać ludzi. Intelektualista, wykładowca akademicki, autor „Cyberkolonializmu” – wymieniał Zygmunt Berdychowski, wskazując na szerokie kompetencje i dorobek naukowy ministra. W uzasadnieniu wskazano, że to właśnie Gawkowski, „z racji sprawowanej funkcji buduje dzisiaj fundamenty nowoczesnego państwa wykorzystującego szanse, jakie niesie z sobą technologia”.

Polska gigafabryka AI i inni laureaci gali w Karpaczu

Najważniejszą deklaracją, jaka padła ze sceny z ust nowego Człowieka Roku, była zapowiedź strategicznej inwestycji w technologie przyszłości. Krzysztof Gawkowski, mówiąc o wyzwaniach, ogłosił, że w Polsce powstanie „gigafabryka sztucznej inteligencji”. Choć nie podał szczegółów projektu, sama deklaracja wskazuje na ambitny kierunek rozwoju, jaki rząd planuje obrać w dziedzinie innowacji. Minister podkreślił, że nagrodę traktuje „jako wyzwanie na przyszłość do tego, żeby czerpać większą siłę do zmiany, do przekuwania marzeń, do budowania wspólnego, dobrego państwa dla każdego obywatela”.

Tegoroczne Forum Ekonomiczne w Karpaczu stało się sceną nie tylko dla wyróżnienia ministra cyfryzacji, ale również dla innych kluczowych postaci i firm polskiej gospodarki. Tytuł Firmy Roku 2025 otrzymała spółka PKP Intercity, doceniona za dynamiczny rozwój i modernizację taboru. Prestiżową Nagrodę Gospodarczą SGH przyznano Irenie Picholi, prezesce zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu, za jej wkład w promowanie zasad zrównoważonego rozwoju. Wyróżniono także prof. Jerzego Bralczyka, który za zasługi dla polskiej kultury i języka otrzymał Nagrodę Kulturalną Forum.

