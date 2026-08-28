Jest zgoda KNF. Bartosz Kublik oficjalnie prezesem BOŚ

To już pewne. Saga związana z fotelem prezesa w Banku Ochrony Środowiska dobiegła końca. Komisja Nadzoru Finansowego, jak poinformowała w piątek, jednogłośnie zgodziła się na powołanie Bartosza Kublika na to stanowisko. Decyzja nadzoru była ostatnim, formalnym krokiem potrzebnym do sfinalizowania całego procesu.

Warto przypomnieć, że rada nadzorcza banku podjęła decyzję już pod koniec kwietnia 2026 roku. To wtedy powołała Bartosza Krzysztofa Kublika na wiceprezesa, powierzając mu jednocześnie kierowanie pracami zarządu. Jego nominacja na prezesa była jednak warunkowa – wszystko zależało właśnie od zgody KNF. Tym samym Bartosz Kublik, po ponad miesięcznej przerwie, znów oficjalnie jest prezesem Banku Ochrony Środowiska.

Zaskakujący powrót. Dlaczego Kublik został zwolniony w marcu?

Powołanie Bartosza Kublika to jedno z bardziej zaskakujących wydarzeń w polskim sektorze bankowym w ostatnim czasie. Dlaczego? Ponieważ menedżer ten wraca na stanowisko, z którego został odwołany zaledwie kilkadziesiąt dni wcześniej. Cała sytuacja miała miejsce 13 marca 2026 roku. To wtedy rada nadzorcza BOŚ podjęła decyzję o jego zwolnieniu.

Co najciekawsze, komunikat banku był wtedy wyjątkowo lakoniczny. Nie podano absolutnie żadnego powodu tej nagłej dymisji. Bartosz Kublik został odwołany ze stanowiska prezesa Banku Ochrony Środowiska 13 marca 2026 roku, a bank do dziś nie podał oficjalnego powodu tej decyzji. W świecie finansów takie ciche i nagłe rozstania na szczycie zawsze budzą spekulacje, jednak w tym przypadku rynek nie dostał żadnych konkretnych informacji. Tym bardziej zdumiewający jest fakt, że ta sama rada nadzorcza, która go odwołała, nieco ponad miesiąc później ponownie powierzyła mu stery w banku.

Kim jest stary-nowy prezes i czym zajmuje się BOŚ?

Bartosz Kublik to postać doskonale znana w Banku Ochrony Środowiska. Stanowisko prezesa piastował już od lipca 2024 r. aż do wspomnianego odwołania w marcu 2026 r. Wcześniej, jako wiceprezes, również kierował pracami zarządu. Jego kariera bankowa jest jednak znacznie dłuższa. W latach 2023-2024 był wiceprezesem Związku Banków Polskich, a przez ponad dekadę, od 2012 do lipca 2023 roku, zarządzał Bankiem Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej.

Sam bank, którym ponownie pokieruje, ma bardzo specyficzny profil. Bank Ochrony Środowiska to instytucja, której misją jest wspieranie zielonej transformacji i finansowanie proekologicznych inwestycji. Na swojej stronie internetowej BOŚ określa się jako „wyspecjalizowany bank pierwszego wyboru” dla wszystkich, którzy chcą inwestować w ekologię. Warto dodać, że nie jest to bank w pełni prywatny. Jego większościowym akcjonariuszem (z pakietem 58,05 proc. akcji) jest państwowy Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), co nadaje mu strategiczne znaczenie w finansowaniu zielonych projektów w Polsce.

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