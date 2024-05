i Autor: Grupa Azoty S.A.

Problemy finansowe

Polski gigant nad przepaścią. Grozi mu upadek i masowe zwolnienia?

Nowy zarząd Grupy Azoty stoi przed trudnym zadaniem opracowania planu naprawczego dla firmy i przekonania do niego instytucje finansowe. Jak podaje portal businessinsider.pl chemiczny gigant boryka się z kłopotami, dlatego pilnie potrzebuje nowego kapitału. Prezes Adam Leszkiewicz, podkreśla, że wszystkie opcje są brane pod uwagę, co świadczy o poważnej sytuacji w firmie. Analityk DM BOŚ, Łukasz Prokopiuk, komentując sytuację, podkreśla nerwowe negocjacje z bankami, które jednak kończą się podpisywaniem kolejnych aneksów. To zapewnia Grupie Azoty pewność, że instytucje finansowe nie wypowiedzą przyznanych kredytów.