W Banku Ochrony Środowiska ponownie wrze – odwołany prezes wraca do ścisłego kierownictwa.

Bartosz Kublik, po zaledwie kilku tygodniach, został powołany na wiceprezesa BOŚ z perspektywą objęcia funkcji prezesa.

Decyzja ta wymaga zgody Komisji Nadzoru Finansowego, która zadecyduje o dalszych losach banku.

Jakie konsekwencje dla klientów i rynku finansowego niosą te zaskakujące roszady?

Jak wynika z komunikatu banku, rada nadzorcza BOŚ powołała Bartosza Kublika na stanowisko wiceprezesa i powierzyła mu kierowanie pracami zarządu od 27 kwietnia. Co więcej, docelowo ma on ponownie objąć funkcję prezesa BOŚ – pod warunkiem uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego. To zaskakujący zwrot akcji, bo jeszcze w marcu Bartosz Kublik został odwołany ze stanowiska prezesa. Funkcję tę pełnił od lipca 2024 roku, a wcześniej – od kwietnia – kierował pracami zarządu jako wiceprezes.

Rotacja w zarządzie BOŚ

Powrót Kublika to nie jedyna zmiana w zarządzie BOŚ. W ostatnich dniach doszło do kilku roszad. Wygasła delegacja Artura Stefańskiego z rady nadzorczej, który tymczasowo kierował zarządem. Ponadto z funkcji wiceprezesa zrezygnował Kamil Kuźmiński. Na jego miejsce, maksymalnie na trzy miesiące, powołano Marcina Liberadzkiego. Powody rezygnacji Kuźmińskiego nie zostały ujawnione.

Co to oznacza dla klientów?

Choć zmiany w zarządzie BOŚ mają przede wszystkim charakter korporacyjny, dla klientów mogą oznaczać okres przejściowy. Rotacje na najwyższych stanowiskach często wpływają na strategię banku, decyzje kredytowe czy ofertę dla konsumentów.

BOŚ to instytucja szczególnie ważna dla finansowania inwestycji ekologicznych i kredytów związanych z ochroną środowiska, dlatego stabilność zarządu ma znaczenie dla całego rynku.

Kim jest Bartosz Kublik?

Bartosz Kublik to doświadczony menedżer sektora finansowego. Przed przejściem do BOŚ był m.in. wiceprezesem Związku Banków Polskich i prezesem Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej. Jego powrót do zarządu BOŚ może oznaczać próbę stabilizacji sytuacji w banku po ostatnich zmianach kadrowych.

BOŚ pod lupą rynku

Częste zmiany w zarządzie BOŚ przyciągają uwagę rynku finansowego. Decyzje rady nadzorczej pokazują, że bank wciąż szuka docelowego modelu zarządzania. Najbliższe tygodnie będą kluczowe – wszystko zależy od decyzji KNF. Jeśli regulator wyrazi zgodę, Bartosz Kublik ponownie obejmie funkcję prezesa BOŚ, co może zakończyć okres niepewności w zarządzie banku.

