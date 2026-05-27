Od jutra w Lidlu grillowe hity za bezcen! Kiełbasa śląska taniej o 72 procent

Anna Wojnowska
2026-05-27 16:14

Od 28 do 30 maja 2026 roku Lidl przygotował ofertę, która idealnie wpisuje się w sezon grillowy. To doskonała okazja, by taniej zaopatrzyć się w mięso i ryby, dbając o budżet. Sporo promocji wymaga posiadania aplikacji w telefonie, dlatego przed wyjściem na zakupy warto upewnić się, że jest ona aktywna.

Autor: Wygenerowane przez AI

Grillowy klasyk w bezkonkurencyjnej cenie

Absolutnym hitem najnowszej oferty jest Kiełbasa śląska PIKOK (opakowanie 550 g). Zamiast standardowej kwoty 13,64 zł, zapłacimy za nią zaledwie 3,79 zł. Aby uzyskać tak duży, wynoszący aż 72% rabat, należy zdecydować się na zakup dwóch opakowań oraz aktywować dedykowany kupon w aplikacji Lidl Plus. Oferta jest ważna przez cały okres trwania gazetki (28-30.05.2026), jednak warto pamiętać o limicie wynoszącym 6 opakowań na jeden kupon. To ciekawa propozycja dla osób planujących spotkanie przy ruszcie w większym gronie.

Mięsne propozycje na plenerowe uczty

Asortyment sieci w tych dniach skupia się silnie na surowych i marynowanych mięsach. Zamiast kupować produkty w standardowych cenach, warto przeanalizować te objęte promocjami ilościowymi i procentowymi.

  • Karkówka wieprzowa w marynacie, XXL GRILL&FUN (1 kg): cena spada z 28,99 zł na 14,99 zł (rabat 48%). Należy jednak uważać, ponieważ ta konkretna promocja zaczyna się dopiero w piątek, 29 maja. Limit wynosi 5 kg na paragon.
  • Schab wieprzowy, XXL RZEŹNIK (1 kg): to obniżka aż o 52%, co daje ostateczną cenę 7,99 zł zamiast 16,95 zł. Maksymalnie można kupić 9 kg na paragon. Pomoże to w tanim przygotowaniu obiadów dla całej rodziny.
  • Zestaw wieprzowy w marynacie GRILL&FUN (1 kg): oferowany za 19,99 zł (33% taniej z kwoty bazowej 29,99 zł), przy czym limit wynosi 3 kg na rachunek.
  • Skrzydła z kurczaka, XXL GRILL&FUN (1 kg): tańsze o 23%, dostępne za 12,99 zł zamiast 16,99 zł. Ograniczenie zakupu to 5 kg.
  • Burgery cielęce DELUXE (250 g): kosztują 10,99 zł, co stanowi obniżkę z 14,99 zł. Sklep wprowadził w tym przypadku limit do 4 opakowań na paragon.
Klucz do oszczędności? Jedna aplikacja i wielosztuki

Znaczna część promocyjnej oferty wymaga sięgnięcia po cyfrowe kupony. Aktywni użytkownicy programu lojalnościowego kupią między innymi Pstrąga tęczowego patroszonego TARG RYBNY LIDLA (1 kg) za 24,90 zł (obniżka z 36,90 zł, limit 3 kg). W ten sam sposób zyskamy dostęp do zniżek na Boczek w marynacie w plastrach GRILL&FUN (300 g) za 9,49 zł, Kiełbasę śląską z szynki PIKOK PURE (400 g) za 11,99 zł oraz Stek wołowy w marynacie GRILL&FUN (200 g) za 12,79 zł. We wszystkich tych trzech przypadkach głównym warunkiem jest zakup po dwa opakowania z odpowiednim kuponem. Obniżki wynoszą wówczas odpowiednio 26% dla boczku oraz po 20% na wędlinę i steki.

Na co jeszcze warto zapolować?

Prześwietlając gazetkę promocyjną, natrafiliśmy na dwie dodatkowe pozycje, które z powodzeniem uzupełnią plenerowe zapasy.

  • Kiełbasa z czosnkiem niedźwiedzim GZELLA (500 g): została objęta akcją w formacie 1+1 gratis. Przy zakupie dwóch opakowań efektywna cena wynosi 6,50 zł za sztukę. Placówka ogranicza tę promocję do dwóch sztuk gratisowych na jednym paragonie.
  • Ketchup XXL KOTLIN (950 g): do kupienia w cenie 9,99 zł w wariantach łagodnym i pikantnym. Został on opisany jako supercena, więc jest to po prostu sensowna opcja uzupełnienia domowych zapasów bez analizowania dawnych cen rynkowych.

