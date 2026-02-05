Kupił prezerwatywy i wziął fakturę na Kancelarię Premiera. Chciał w ten sposób skrytykować KSeF

Konrad Karpiuk
Konrad Karpiuk
2026-02-05 11:39

Mężczyzna kupił prezerwatywy w aptece, a następnie poprosił o wystawienie faktury na Kancelarię Premiera. Miał w ten sposób zwrócić uwagę na problemy Krajowego Systemu e-Faktur. Jak się jednak okazuje - wprowadzenie systemu wcale dużo w przepisach nie zmienia.

Kupił prezerwatywy i wziął fakturę na Kancelarię Premiera

i

Autor: Longfin Media
  • Przedsiębiorca z Bielska-Białej kupił prezerwatywy i wystawił fakturę na Kancelarię Premiera.
  • Chciał w ten sposób udowodnić, że KSeF jest "dziurawy"
  • Ekspert podatkowy ostrzega przed konsekwencjami prawnymi takich działań.

Kupił prezerwatywy z fakturą na Kancelarię Premiera. Chciał tak skrytykować KSeF

Przedsiębiorca Tomasz Sidorczuk z Bielsko-Białej opublikował na TikToku nagranie, jak kupuje prezerwatywy w aptece, a później bierze fakturę na Kancelarię Premiera. Jak podała Wirtualna Polska, w rozmowie z autorem nagrania przyznał, że chciał w ten sposób pokazać ułomności Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) wprowadzonego 1 lutego.

Sidorczuk w ten sposób zarzuca, że w toerii każda osoba może wygenerować fakturę na zakupy podając dane dobrowolnej instytucji publicznej. W efekcie księgowi instytucji otrzymają takową fakturę i będą musieli ją zweryfikować. Autor nagrania przyznał, że poprosił potem o anulowanie faktury, bo nie chciał szkodzić księgowym kancelarii premiera, a jedynie zwrócić uwagę na problem w systemie.

Akcja była nietrafiona? Wcześniej też dało się wystawiać fikcyjne faktury

Główny doradca podatkowy InFakt w rozmowie z Wirtualną Polską powiedział, że materiał wcale nie pokazuje luki w systemie, bo wystawiać fikcyjne faktury można było jeszcze przed wprowadzeniem KSeF. Wystarczyło poprosić o papierową fakturę na dowolny NIP i cudze dane.

Podstawowa różnica polega jednak na tym, że przed wprowadzeniem systemu cyfrowych faktur, dokument mógł zginąć, zostać zniszczony, lub funkcjonować jedynie w obiegu papierowym - a w KSeF pozostaje na trwale zapisany w systemie. Dopiero na etapie rozliczeń podatkowych i czynności sprawdzających następuje weryfikacja, czy faktura dotyczy rzeczywistej transakcji.

Juszczyk ostrzegł także, że wystawianie faktur dla żartu może skończyć się poważnymi problemami z prawem.

- Jeśli ktoś świadomie wprowadza w błąd osobę wystawiającą fakturę co do danych nabywcy i doprowadza do sporządzenia dokumentu poświadczającego nieprawdę, naraża się na odpowiedzialność karną. Za tego typu czyn grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności - powiedział Juszczyk w rozmowie z WP.

Polecany artykuł:

Poradnik KSeF. Jak bez problemu zalogować się do Krajowego System e-Faktur?
Przedsiębiorcy boją się chaosu
Super Biznes SE Google News
QUIZ od PRL do kapitalizmu. Balcerowicz, bezrobocie, kuroniówka. Jak dobrze znasz polską transformację?
Pytanie 1 z 10
Kiedy wprowadzono Plan Balcerowicza?
Tak zmienił się Leszek Balcerowicz od czasu planu Balcerowicza
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Krajowy System e-Faktur