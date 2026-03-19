Pepsi i kebab wystąpią w duecie. Nietypowa kampania amerykańskiego koncernu

Dariusz Brzostek
2026-03-19 13:52

Marka Pepsi startuje z nową kampanią marketingową pod hasłem „KEBS I PEPSI”. Projekt łączy kulturę street foodu, muzykę i influencer marketing. Twarzą kampanii został internetowy twórca Szymon Nyczke, znany w sieci jako Książulo. To jeden z najpopularniejszych polskich youtuberów, od lat kojarzony z recenzjami kebabów.

Niebieskie puszki napoju Pepsi z widocznym logo i częścią nazwy, na nich żółte, cylindryczne elementy.

Nowa akcja marketingowa koncernu PepsiCo opiera się na prostym skojarzeniu konsumenckim: kebab i napój gazowany jako naturalny duet. Według danych wewnętrznych firmy marka Pepsi jest obecna w ponad 52 proc. lokali gastronomicznych w Polsce, które w nazwie mają słowo „kebab”. Kampania ma wzmocnić to skojarzenie i zakotwiczyć je w popkulturze.

Kebab, influencer i muzyka

Centralnym elementem projektu jest utwór muzyczny „KEBS I… (muszę popić to)”, przygotowany przez producenta Pedro. Kompozycja powstała na bazie charakterystycznych wypowiedzi, reakcji i dźwięków znanych z materiałów publikowanych przez Książula w internecie. Z tych fragmentów stworzono warstwę muzyczną oraz tekst utworu.

"Od lat testuję kebaby w całej Polsce i wokół nich tworzę swój content. Projekt KEBS i PEPSI to połączenie mojego ulubionego dania z czarnym, gazowanym napojem, który od dawna jest jego klasycznym towarzyszem. To zestaw, który dla wielu osób jest po prostu oczywisty" – podkreśla Książulo.

Utwór jest dostępny na platformach streamingowych od 19 marca, a jego zadaniem jest budowanie skojarzenia marki z momentem konsumpcji street foodu.

Strategia: naturalny rytuał konsumenci

Jak podkreślają przedstawiciele marki, kampania nie próbuje tworzyć nowej potrzeby, lecz wykorzystuje już istniejący nawyk konsumencki.

"W kampanii KEBS I PEPSI nie udajemy, że odkrywamy coś na nowo – dokładamy Pepsi do momentu konsumpcji jako jego naturalne i oczywiste uzupełnienie. Książulo jest tu kluczowy, bo w kulturze street foodu nie jest twarzą z reklamy, lecz osobą, która ją realnie współtworzy" – komentuje Katarzyna Piec, senior brand manager Pepsi.

Według marki, muzyka ma dodatkowo wzmacniać przekaz marketingowy i utrwalać skojarzenie produktu z konkretną sytuacją konsumencką.

Kolejny etap współpracy z twórcą internetowym

Nowa akcja to kontynuacja współpracy między Pepsi a Książulem, która rozpoczęła się w ubiegłym roku przy kampanii „Smakuj lato po swojemu z Pepsi”. Twórca po raz pierwszy wszedł wtedy w długofalową rolę ambasadora tej marki.

Projekt „KEBS I PEPSI” rozwija tę relację, wykorzystując rozpoznawalność influencera w środowisku street foodu oraz jego społeczność skupioną wokół recenzji kebabów.

Nowa kampania wpisuje się w rosnący trend łączenia marketingu marek spożywczych z popkulturą, muzyką i twórcami internetowymi, którzy coraz częściej stają się centralnym elementem strategii komunikacyjnych globalnych brandów.

