Kuriozalne ogłoszenie ws. pracy z Nidzicy. "Chyba zgubiłaś jedno zero?"

Pensja opiekunki do dziecka jest zależna od wielu czynników - wieku dzieci, doświadczenia danej osoby, wielkości miasta. Stawki wahają się od kilkunastu do kilkudziesięciu złotych za godzinę. Nic więc dziwnego, że internautów oburzyło ogłoszenie zamieszczone na profilu "Spotted: Nidzica" , którego treść brzmiała następująco.

"Poszukuję opiekunki do 4 dzieci w godzinach od 8.20 do 15 proponuję 40zł dniówki". Przy 40 zł tzw. "dniówki" za niecałe 7 godzin pracy, stawka godzinowa wyniesie...około 6 zł. Warto również podkreślić, że dana osoba pod opieką będzie miała aż czworo dzieci. Jest to nie tylko poczwórna praca ale przede wszystkich poczwórna odpowiedzialność. Przy takiej dniówce, zatrudniona osoba w skali miesiąca zarobiłaby około 800 zł.

Internauci są bezlitośni. "Z jednym bym za tyle nie została"

Internauci nie zostawili na potencjalnym pracodawcy suchej nitki.

"Śmiech na sali".

"Tyle to chyba na godzinę a nie za dzień",

"Z jednym bym za tyle nie została",

"40 ... Chyba ktoś zjadł jedno zero, miało być 400",

"Czy 40 zł to za jedne dziecko ?Bo jak tak to można by było się zastanowić",

"Zadaj sobie pytanie , czy poszła bym na cały dzień do kogoś opiekować się czwórka dzieci , wziąć odpowiedzialność za nie i dostać za to 40 zł a potem szukaj".

