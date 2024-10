Kurs euro atakuje 4,35 zł, dolar drożeje skokowo! Kursy walut [25.10.2024]

Nowy dzień wolny od pracy w Polsce! To wydłuży ulubione święta Polaków

Słabość złotego. Polski złoty jest ostatnio wyraźnie w odwrocie

Powód? Przede wszystkim zasysanie kapitału za ocean na olbrzymią skalę. W odwrocie jest nie tylko polski złoty, ale również forint. Co ciekawe, w miarę stabilnie trzyma się czeska korona. Dobra dyspozycja czeskiej waluty stawia pod znakiem zapytania zrzucanie całej odpowiedzialności na USA. Warto natomiast zwrócić uwagę, że siła dolara jest dość specyficzna, bo nie jest to pojedynczy silny ruch, a kolejne drobne skoki dzień po dniu od ponad dwóch tygodni - pisze w komentarzu Maciej Przygórzewski główny dealer walutowy InternetowyKantor.pl.

Niemniej dolar, który niedawno kosztował ok 3,80 zł, dzisiaj wart jest 4,30 zł. wynika to z tego, że w obliczu konfilktu na Bliskim Wschodzie amerykańska waluta ma statut waluty bezpiecznej. Napięcia na Bliskim Wschodzie, słabość chińskiej gospodarki i lepsze dane z USA, które poddają pod wątpliwość obniżkę ze strony Fed na każdym posiedzeniu. Obecnie wycenia się 1,5 obniżki stóp procentowych w tym roku ze strony Fed, to wszystko stanowi o sile dolara.

Nie bez znaczenia są nadchodzące wybory w Stanach Zjednoczonych. W ostatnim czasie rosną szanse na wygranie wyborów przez Donalda Trumpa, który znany jest ze swojej protekcjonistycznej polityki. W przypadku wygranej, wpływ na dolara z pewnością będzie widoczny w krótkim terminie, ale w długim pojawia się wiele znaków zapytania. Generalnie Od końca września złoty osłabił się do dolara o ok. 6%.

Złoty osłabia się dosyć znacząco wobec dolara, ale również euro, choć w nieco mniejszym stopniu. Słabość złotego jest związana ze zwrotem komunikacji ze strony Narodowego Banku Polskiego. Na ostatnim posiedzeniu RPP zasugerowano, że stopy procentowe mogą być obniżone już podczas marcowego posiedzenia.

Najbliższe projekcje listopadowe odpowiedzą nam w większym stopniu, kiedy takiego ruchu możemy się spodziewać. Następnie poznaliśmy serię słabszych danych z europejskich gospodarek, głównie z Niemiec, które teraz są kontynuowane poprzez naprawdę złe odczyty z Polski.

Za dolara płacimy przed godziną 08:00 4,0125 zł, za euro 4,3437 zł, za funta 5,2038 zł, za franka 4,6380 zł. Złoty w ostatnich dniach wyraźnie traci. W poniedziałek kurs euro atakował 4,30 zł, wczoraj było to już 4,35 zł.

