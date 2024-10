i Autor: Shutterstock(3)

Notowania walut

Dolar już powyżej 4 zł. Co się dzieje ze złotym? Kursy walut [24.10.2024]

Chociaż to wrzesień miał być sezonowo negatywnym miesiącem dla złotego, to jednak ostatecznie październik okazał się być tym złym miesiącem. Od końca września złoty osłabił się do dolara o ok. 6% i wpływ miała na to nie tylko słabość naszej waluty, ale przede wszystkim siła dolara. Na chwilę przed otwarciem rynków w Europie za dolara płacimy już 4,0255 zł, za euro 4,3414 zł, za funta 5,2077 zł, za franka 4,6472 zł.