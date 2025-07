Ministerstwo Sprawiedliwości chce uprościć procedurę rozwodową

Jak informuje "Gazeta Prawna", Ministerstwo Sprawiedliwości (MS) chce umożliwić rozwiązanie małżeństwa przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego (USC), pod pewnymi warunkami. Dotyczyłoby to par, które są w związku małżeńskim dłużej niż rok, nie mają wspólnych małoletnich dzieci i u których nastąpił zupełny i trwały rozkład małżeństwa. Według MS, w 2022 roku było ponad 24 tys. takich przypadków, co mogłoby odciążyć sądy.

Samorządowcy z Lubuskiego widzą przyszłość rozwodów w sieci

"Gazeta Prawna" podkreśla, że nie wszyscy są zgodni co do formy rozwodów pozasądowych. Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego (ZGWL) postuluje, aby małżonkowie nie musieli składać zapewnień wspólnie, a także proponuje stworzenie elektronicznego formularza do tego celu. Samorządowcy argumentują, że trwają prace nad wdrożeniem e-zapewnień przy zawieraniu małżeństwa, więc rozwody online to naturalna konsekwencja.

Sławomir Wojciechowski, kierownik USC w Nowej Soli, w wypowiedzi dla "Gazety Prawnej" zaznacza: – Zależy nam, aby każde nowe rozwiązanie uwzględniało implementację usług cyfrowych w administracji publicznej. Z tego względu oczekujemy, aby w procedurze wyeliminować dokumenty w postaci papierowej i w sposób całościowy opracować e-usługi i e-formularze, które z całą pewnością zapewnią bardziej efektywny sposób wymiany informacji oraz realizacji zadań.

Urzędnicy mówią "nie" dla rozwodów online i mediacji

Stanowisko urzędników stanu cywilnego jest jednak odmienne. Jak relacjonuje "Gazeta Prawna", Monika Derecka, prezes Stowarzyszenia Urzędników Stanu Cywilnego RP Oddział w Lublinie, popiera wprowadzenie rozwodów pozasądowych, ale ze względu na zagrożenia związane z procedurą online, formalności powinny być dopełniane osobiście.

– Chociaż od złożenia zapewnień do złożenia oświadczeń o rozwiązaniu małżeństwa będzie musiał upłynąć co najmniej miesięczny termin, czas do namysłu – mówi Monika Derecka, cytowana przez "Gazetę Prawną". – Należy również wziąć pod uwagę doniosłość tego wydarzenia – podobnie jak w przypadku ślubu czy uznania ojcostwa, które to czynności wiążą się z osobistą wizytą w urzędzie.

"Gazeta Prawna" zwraca uwagę, że urzędnicy mają również zastrzeżenia do propozycji informowania rozwodzących się o doniosłości związku małżeńskiego. Uważają to za "niepoważne" i podkreślają, że ich rolą jest rejestracja czynności prawnej, a nie rozwiązywanie kryzysów małżeńskich.

Polityczne spory wokół rozwodów pozasądowych

Jak podaje "Gazeta Prawna", projekt wprowadzenia rozwodów pozasądowych ma również swoich przeciwników w kręgach politycznych. Pierwsza wersja projektu została skrytykowana przez polityków PSL i resorty infrastruktury i obrony narodowej. Uważają oni, że w przypadku instytucji małżeństwa należy zachować ostrożność w dokonywaniu zmian, które mogą przynieść negatywne skutki społeczne.

Ministerstwo Obrony Narodowej, w piśmie skierowanym do MS, zaznacza, że zajęcie ostatecznego stanowiska będzie możliwe po przeprowadzeniu szerokich konsultacji społecznych. Oznacza to, że los rozwodów pozasądowych wciąż pozostaje niepewny i będzie zależał od dalszych rozmów i kompromisów politycznych.