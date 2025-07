UOKiK interweniuje: PayPal pod lupą za niedozwolone praktyki

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny zakwestionował praktyki stosowane przez PayPal Europe, dotyczące zmian w umowach z polskimi użytkownikami. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) poinformował, że PayPal wprowadzał zmiany w umowach na podstawie nieuczciwej klauzuli modyfikacyjnej i nieprawidłowo informował o zmianach opłat.

PayPal to jeden z największych i najdłużej działających serwisów płatniczych online. Umożliwia użytkownikom dokonywanie transakcji internetowych poprzez elektroniczny portfel zintegrowany z rachunkiem bankowym lub kartą płatniczą.

Jak przekazał UOKiK, w toku postępowań ustalono, że spółka PayPal Europe stosowała w umowach z polskimi użytkownikami klauzulę modyfikacyjną, na podstawie której jednostronnie wprowadzała nowe opłaty i podwyższała te dotychczasowe. Klienci skarżyli się m.in. na wprowadzoną w 2020 r. opłatę za brak aktywności.

Klauzula modyfikacyjna i informowanie o opłatach – co zakwestionował UOKiK?

UOKiK uznał za abuzywne postanowienie we wzorcu umowy stosowanym przez PayPal Europe od 11 grudnia 2019 r., które mówiło, że spółka „może od czasu do czasu wprowadzać zmiany w niniejszej umowie z użytkownikiem oraz w innych dokumentach”. Urząd zakwestionował również sposób informowania o zmianach, uznając, że mógł on naruszać interesy posiadaczy kont PayPal, w tym obowiązek przekazywania informacji na trwałym nośniku.

W ocenie UOKiK możliwość pobrania dokumentu ze strony internetowej lub aplikacji nie spełnia wymogów trwałego nośnika. Urząd argumentuje, że przedsiębiorca ma techniczną możliwość modyfikacji treści na stronie internetowej, co nie daje pewności, że konsument otrzymał pierwotną wersję dokumentu.

„Przedsiębiorca ma wówczas techniczną możliwość dowolnej modyfikacji treści i zawartości swojej strony. Między wysłaniem wiadomości mailowej z linkiem a pobraniem dokumentu, plik może zostać zmieniony lub usunięty. Dlatego prawo wymaga dostarczenia konsumentom istotnych informacji na nośniku zabezpieczonym przed ingerencją ze strony nadawcy. Za trwały nośnik można uznać m.in. dokument papierowy, kartę pamięci, pendrive, wiadomość mailową lub załączony do niej plik, np. w formacie pdf. Samo hiperłącze przekierowujące na stronę internetową nie spełnia wymogów trwałego nośnika” - wyjaśnia UOKiK.

Ponadto, UOKiK podkreśla, że wprowadzenie zmian w umowie na czas nieokreślony wymaga odpowiedniej klauzuli modyfikacyjnej, która precyzyjnie i jednoznacznie wskaże konkretne okoliczności warunkujące taką zmianę. Prezes Chróstny zaznacza, że konsumenci nie powinni być zaskakiwani zmianami w umowach, zwłaszcza gdy wiążą się one z wyższymi kosztami.

Decyzje UOKiK: Zwrot opłat i rekompensaty dla użytkowników PayPal – komu i jak?

Zgodnie z decyzją UOKiK, PayPal nie będzie już stosować wobec konsumentów klauzuli modyfikacyjnej oraz zmian wprowadzonych od 1 stycznia 2019 r., które wprowadzały nowe opłaty za brak aktywności i za wypłatę na rachunek w banku amerykańskim. Dotyczy to również zmian zwiększających opłaty związane z przewalutowaniem.

W ramach uzgodnionej rekompensaty polscy użytkownicy PayPal otrzymają zwrot w wysokości 150 proc. opłat pobranych w czasie, w którym obowiązywały postanowienia umowne zakwestionowane przez Prezesa UOKiK.

Aktualni posiadacze kont w PayPal otrzymają zwrot i rekompensatę na swoje rachunki w ciągu 10 miesięcy od uprawomocnienia się decyzji Prezesa UOKiK - bez konieczności podejmowania jakichkolwiek działań. Zwrot i rekompensatę otrzymają też konsumenci, którzy nie mają już konta w systemie PayPal. Spółka skontaktuje się z nimi w tej sprawie - także w ciągu 10 miesięcy od uprawomocnienia decyzji.

Konsumenci dodatkowo uzyskają okresową obniżkę kursu wymiany walut. Obniżony kurs będzie obowiązywał do momentu, gdy łączna kwota wynikająca z tej obniżki osiągnie 150 proc. zakwestionowanych podwyżek.

Co zrobić, by otrzymać zwrot od PayPal?

W związku z decyzją UOKiK, jeśli jesteś aktualnym użytkownikiem PayPal, nie musisz podejmować żadnych działań, aby otrzymać zwrot. Pieniądze zostaną automatycznie przelane na Twoje konto w ciągu 10 miesięcy od uprawomocnienia się decyzji. Jeśli nie masz już konta w PayPal, spółka skontaktuje się z Tobą w celu wypłaty rekompensaty. Upewnij się, że Twoje dane kontaktowe są aktualne, aby PayPal mógł się z Tobą skontaktować. UOKiK zaznacza, że decyzje te nie są prawomocne i przysługuje od nich odwołanie do sądu.