i Autor: SHUTTERSTOCK (2) Turcja

Gospodarka

Inflacja przyspiesza do rekordowego poziomu. Zapaść narodowej waluty

Zaledwie trzy miesiące wystarczyły, by inflacja w Turcji eksplodowała z 38,2 do 61,53 proc. r/r i przyspieszyła do najwyższego od grudnia 2022 r. poziomu. Presja cenowa nad Bosforem napędzana jest przez niebezpieczną kombinację skrajnie ujemnych realnych stóp procentowych, hojne przedwyborcze podwyżki płac, zmiany w systemie podatkowym i zapaść liry.