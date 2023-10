RPP znów zaskoczy? Kolejne cięcie stóp procentowych już w środę 4 października?

Raty kredytów już spadają o przeszło 200 zł

Zgodnie z prognozami analityków duży i zaskakujący spadek inflacji we wrześniu do 8,2 procent z 10,1 proc. w ubiegłym miesiącu, może zachęcać RPP do dalszych obniżek stóp. Zdaniem Bartosza Sawickiego, analityka Cinkciarz.pl, dominuje pogląd, że RPP zdecyduje się na ruch o 25 pb (0,25 proc.). Na rynku nie brakuje jednak odmiennych głosów rozważających, czy może jednak nie będzie obniżki, albo że cięcie wyniesie 0,50 proc.

Bartosz Turek główny analityk Hreit przewiduje, że biorąc pod uwagę zaskakująco dobre dane na temat inflacji, "spodziewam się dalszego łagodzenia polityki monetarnej. To znaczy, że w mojej ocenie na październikowym posiedzeniu Rada postanowi ciąć stopy i to solidnie, bo o 50 punktów bazowych (o 0,5 pkt. czyli stopa referencyjna zostanie obniżona do proc. do 5,5 proc.)".

Co z ratami kredytów złotowych?

Jak wylicza dla "Super Biznesu" Jarosław Sadowski główny analityk Expander, w przypadku obniżki o 0,25 procent rata spadłaby wtedy o niecałe 50 zł, przy założeniu, że pożyczyliśmy kwotę 300 tys. zł, na 30 lat, udzielonego w kwietniu 2021 r.

Sadowski uważa, że prognozy co do decyzji RPP, na najbliższym posiedzeniu, są bardzo rozbieżne.

-Prawdopodobna jest zarówno większa obniżka jak i pozostawienie stóp na wcześniejszym poziomie. Obniżka o 0,5 pp. obniżyłaby ratę o niecałe 100 zł, a o 0,75 pp. o niecałe 150 zł.-mówi Sadowski z Expandera.

Jego zdaniem to raty nie zależą bezpośrednio od poziomu stóp NBP, ale od stawki WIBOR. Ta natomiast wyraźnie przewiduje obniżkę.

-Dla przykładu stawka WIBOR 3M, która prognozuje poziom stóp procentowych na najbliższe 3 miesiące, spadła zdecydowanie mocniej niż stopa referencyjna NBP. Przypomnijmy, że jeszcze na początku lipca wnosiła 6,9%, po wrześniowej obniżce spadła do 6,07%, a obecnie wynosi 5,77%. Jeśli ktoś ma taki kredyt jak opisany wyżej i teraz ma aktualizację oprocentowania, to jego rata spadnie z 2 401 zł (tyle wynosiła przez ostatnie 3 miesiące) do 2 174 zł. Będzie to efekt spadku stawki WIBOR 3M o 1,13 pp.- mówi analityk z Expandera w rozmowie z Super Biznesem.

Turek z Hreit dodaje, że zgodnie z prognozami płynącymi z notowań kontraktów terminowych na WIBOR, to raty złotowych kredytów mieszkaniowych do końca roku spaść mogą jeszcze o ponad 5 proc., a na koniec 2024 roku mogą być o około 15 proc. niższe niż dziś.

-Rynek już dziś dyskontuje dalsze cięcia stóp procentowych, bo WIBOR 3M (5,77% na koniec września) jest notowany poniżej poziomy stopy referencyjnej (6 proc.), podczas gdy w normalnych warunkach jest wręcz odwrotnie (Wibor 3m > st. Referencyjnej). Jest to dobra informacja dla posiadaczy złotowych kredytów mieszkaniowych. Jeśli komuś bank aktualizował oprocentowanie 2 października, to taka osoba zauważyła wyraźny spadek raty. Jeśli bank aktualizowałby takiemu kredytobiorcy oprocentowanie co 3 miesiące, to należy spodziewać się spadku raty o około 8-10 proc. Od szczytu z początku listopada 2022 roku rata spaść może już łącznie o około 15 proc., a to jeszcze nie koniec- wyjaśnia główny analityk Hreit.

Nie bez znaczenia kondycja złotego

Ponadto, eksperci wskazują, że pomimo ostrego hamowania inflacji, RPP musi wziąć pod uwagę również kondycję złotego. Wrześniowa decyzja doprowadziła do dużego osłabienia złotego.

-Kurs dolara we wrześniu wystrzelił o niemal 25 gr i zaliczył najmocniejszy miesięczny skok od 2016 r., a kurs euro podniósł się powyżej 4,60 zł. - przypomina Sawicki.

Przemysław Kwiecień główny ekonomista XTB twierdzi, że obecnie złoty po pierwszym szoku związanym z poprzednią decyzją ustabilizował się ostatnio i wydaje się, że Rada musiałaby dokonać kolejnej obniżki tej skali, aby na nowo go zdestabilizować. Dzisiaj (2 października) euro kosztuje 4,61 złotego, dolar 4,36 złotego, frank 4,78 złotego, zaś funt 5,32 złotego.

Forum Ekonomiczne w Karpaczu 2023 Jerzy Kwieciński Pekao SA Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.