Polak za kredyt hipoteczny płaci pięć razy więcej niż Francuz. Dlaczego u nas jest tak drogo?

Mamy najdroższe kredyty hipoteczne w Europie

Money.pl powołuje się na dane Europejskiego Banku Centralnego (EBC), zgodnie z którymi średnie oprocentowanie kredytu hipotecznego w Polsce wynosiło we wrześniu 2022 r. 9,07 proc. Od połowy 2021 r. banki są zobowiązane do oferowania kredytów hipotecznych o stałej stopie procentowej. Ich oprocentowanie nie jest niestety obecnie tak korzystne, jak można by to było sobie wyobrażać. Banki w Polsce bowiem zablokowały stawkę oprocentowania na rekordowo wysokim poziomie.

Oprocentowanie kredytów hipotecznych w Europie 2022. We Francji i Niemczech jest taniej

Dla porównania: bogatszy Francuz ma oprocentowany kredyt na 1,70 proc., a Niemiec 3,06 proc. W Hiszpanii z kolei banki oferują oprocentowanie rzędu 2,22 proc., na Malcie 1,98 proc. u naszych południowych sąsiadów w Czechach i na Słowacji odpowiednio 6,12 proc i 2,87 proc., w Rumunii 5,80 proc. Przodują w wysokości oprocentowania Węgry i Polska. W tym pierwszym kraju jest 8,88 proc., a w Polsce 9,07 proc.

Dlaczego kredyty hipoteczne w Polsce są tak drogie?

Jak przypomina portal money.pl, oprocentowanie kredytów hipotecznych zależy od dwóch czynników: wysokości stóp procentowych banku centralnego i tego, czy odsetki są naliczane według stopy zmiennej czy stałej.

W strefie euro stopy procentowe ustala Europejski Bank Centralny. Od 2 listopada 2022 r. stopa refinansowa EBC wynosi 2 proc. Dla porównania stopa referencyjna Narodowego Banku Polskiego (która ma wpływ także na wysokość stawki WIBOR) to 6,75 proc.

- Cena kredytu hipotecznego o zmiennym oprocentowaniu zależy m.in. od wysokości stóp procentowych ustalanych przez banki centralne. Ich wzrost powoduje zwiększenie się stawek rynkowych, a w konsekwencji wyższe raty zobowiązań płaconych przez klientów banków. Obecnie stawka referencyjna NBP wynosi 6,75 proc., a trzy- i sześciomiesięczny WIBOR odpowiednio 7,31proc. i 7,50 proc. Trzeba tu zauważyć, że mimo tego, że w październiku i listopadzie 2022 r. Rada Polityki Pieniężnej nie podniosła stóp procentowych, stawka WIBOR cały czas idzie w górę - ocenia moiney.pl.

Dziennikarz serwisu dodaje, że na razie nic nie wskazuje na to, że kredytobiorcy hipoteczni będą płacili niższe raty. Światełkiem w tunelu może być nowa stawka referencyjna (WIRON), która zastąpi obecnie stosowany WIBOR.

