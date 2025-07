Kurs na prawo jazdy za niemal 5000 zł? Dramatyczny wzrost cen

Dramatyczny wzrost cen kursów na prawo jazdy w ostatnich latach

Jak wyliczyła redakcja WP Finanse, opierając się na danych GUS i archiwalnych analizach rynkowych, koszt kursu na prawo jazdy kategorii B, w samej Warszawie w ciągu 10 lat wzrósł o ok. 165 proc.; a znaczne podwyżki dotknęły także inne miasta.

Według analizy cenników przeprowadzonej przez portal, w najwyżej ocenianych szkołach jazdy, najwyższe ceny za kurs są we Wrocławiu (4400-4900 zł), Warszawie (4100-4300 zł) i Szczecinie (3790-4300 zł). Z dużych miast najtańsze kursy były w Gdańsku (3490-3500 zł). Dla porównania, jeszcze w 2015 roku według danych GUS, średnia cena kursu w Warszawie wynosiła 1700 zł.

Skąd tak wysokie ceny kursów na prawo jazdy? Do teraz odczuwamy efekty wzrostu inflacji

Jednym z powodów wzrostu cen kursów na prawo jazdy była wysoka inflacja, która zaczęła rosnąć po pandemii i dotknęła praktycznie każdego aspektu gospodarki. Według danych GUS w 2020 roku średnioroczna inflacja wyniosła jeszcze 3,4 proc.; ale już w 2021 roku wzrosła do 5,1 proc; w 2022 roku do rekordowego 14,4 proc.; a w 2023 roku do 11,4 proc.; Dopiero w 2024 roku spadłą do 3,6 proc.

Inflacja wpływa w tym wypadku na cały łańcuch kosztów związany z prowadzeniem szkoły. Jak wyjaśnił w rozmowie z WP Finanse Grzegorz Łapeta, prezes Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców, na cenę kursu wpływ mają m.in. koszty wynajmu placów manewrowych, naprawy samochodów, czy zatrudnienia pracowników.

Łapeta przyznał WP Finanse, że częstym wyznacznikiem ceny kursu dla wielu przedsiębiorców jest płaca minimalna. Portal wyliczył, że w 2015 roku płaca minimalna stanowiła ok. 76 proc. średniej ceny kursu; w 2020 roku ok. 77 proc. ceny kursu, a w 2025 ok. 78 proc.;

Przypomnijmy, że jeszcze w 2015 roku płaca minimalna w Polsce wynosiła 1750 zł brutto; w 2020 roku już 2600 zł brutto; a w 2025 roku 4666 zł brutto. Co więcej, w 2026 roku szykuje się kolejna podwyżka, więc zakładając, że proporcja ceny kursu na prawo jazdy do płacy minimalnej się utrzyma, to możemy spodziewać się kolejnych podwyżek.

